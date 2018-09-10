Патриарх: коренные народы Севера должны хранить веру, традиции и культуру

ДУДИНКА (Красноярский край), 10 сен — РИА Новости. Коренные и малочисленные народы Севера и Сибири должны хранить веру, традиции и культуру, сказал в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе посещения Свято-Введенского храма города Дудинки Красноярского края.

"Вас прошу хранить веру православную и самих себя. Вы очень драгоценны для всей России, должны быть крепкими и сильными, продолжать свой род, расширять свои семьи, потому что присутствие коренных народов России в тех местах, где они всегда жили, является огромным и культурным достоянием нашего народа", — сказал он.

Обращаясь к работникам порта Дудинка, предстоятель Русской церкви пожелал хранить семейную любовь. "Храните любовь между собою, помните — самое сильное чувство, которое объединяет людей — это любовь. Когда разрушается любовь, разрушается и человеческое общение. Очень важно, чтобы отец и мать, муж и жена умели ограничивать свои желания во имя блага всей семьи. Общения в семье всегда предполагают некую уступку, маленькую жертву. Берегите ваши семьи, это ваш очаг, у которого вы согреваетесь", — отметил патриарх Московский и всея Руси.

Он также призвал молодежь, живущую на Севере, заботиться о своем здоровье. "Не дай бог, чтобы трудные климатические условия толкали вас на злоупотребление спиртными напитками или всем тем, что разрушает здоровье человека. Жить на Севере может только тот, кто здоров и силен, поэтому здоровый образ жизни северян — это залог вашего благополучия, благополучия ваших семей, и в каком-то смысле, залог благополучия севера всей России", — подчеркнул патриарх.

В конце встречи дети коренных народов севера подарили патриарху небольшие лукошки с морошкой и брусникой. "Самая моя любимая ягода. Когда я был маленьким, очень любил ходить за морошкой, и потом мама варенье варила", — поделился он своими воспоминаниями, с благодарностью принимая подарок.

Во вторник 11 сентября предстоятель Русской Православной церкви совершит чин освящения храма в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. Решение о его строительстве было принято в 2014 году, когда образовалась Норильская епархия. Храм рассчитан на 300 мест, при нем будут действовать воскресная школа и библиотека. Финансирование работ взяла на себя компания "Норникель".