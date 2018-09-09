Патриарх отметил вклад нефтяников в строительство храмов в России

КОГАЛЫМ, 9 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье посетил город Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе, где встретился с руководством градообразующих предприятий, посетил центр реабилитации детей-инвалидов и подворье Свято-Успенского Пюхтицкого монастыря.

"Я вспоминаю, как раньше выглядели северные города. Тяжелое, щемящее чувство вызывали бараки и полусгнившие деревянные тротуары, невозможные дороги….А сегодня, если сравнить Когалым с северными городами в других странах, может быть, имеющих больше финансовых возможностей, он был бы одним из самых выдающихся", — сказал патриарх.

По его словам, в Когалым надо привозить людей, критикующих современный бизнес. Однако критикуют часто по делу, заметил первоиерарх. "Есть компании, которые вообще считают для себя невозможным участие в социальных, культурных, духовных программах. Бог им судья", — продолжил он

"Но только за последние десять лет вашей компанией построено более 50 храмов и часовен, зданий воскресных школ, отреставрировано несколько десятков церквей. Свыше ста приходов и монастырей регулярно принимают помощь нефтяников", — сказал предстоятель Русской церкви на встрече с президентом ПАО "Лукойл" Вагитом Алекперовым.

Патриарх также посетил комплексный центр социального обслуживания населения, где проходят лечение и получают поддержку почти 200 детей с ограничениями здоровья и развития.

"Через детей, которые требуют поддержки, родители спасаются. Потому что они особенно требуют любви, особенно требуют отдачи", — сказал он на встрече с родителями маленьких детей.