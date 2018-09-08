Государству надо взять под наблюдение деревянные храмы, считает иерарх РПЦ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Деревянные храмы, наподобие сгоревшей церкви в Кондопоге, должны быть поставлены под постоянное наблюдение государства, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Подобного рода храмы должны быть поставлены под постоянное наблюдение", — сказал митрополит Иларион, слова которого приводит пресс-служба возглавляемой им Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

Архиерей напомнил, что в России, в частности на Севере, немало уникальных памятников деревянного зодчества, которые являются уязвимыми и подвержены повышенному риску уничтожения в результате пожара.

"Это наше культурное наследие вне зависимости от того, как человек относится к вере, к религии, к православной церкви; всякий такого рода храм является культурным достоянием нашего народа, и он должен соответствующим образом охраняться государством", — сказал митрополит, выступая в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия 24".

Успенская церковь в Кондопоге была построена в 1774 году в память о погибших крестьянах при Кижском восстании 1769-1771 годов, она была одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, ее высота — 42 метра. Храм был объектом культурного наследия федерального значения. Богослужения в нем не велись с 2015 года.

Уничтоживший церковь пожар произошел 10 августа. По предварительным данным, его причиной мог стать поджог. Подозреваемым в поджоге является 15-летний подросток, он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.