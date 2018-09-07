Встрече патриархов Кирилла и Варфоломея пытались помешать, заявили в РПЦ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Встреча патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Константинопольского Варфоломея в Стамбуле состоялась вопреки противодействию некоторых сил, которые до последнего момента пытались помешать ее проведению, заявил в пятницу глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Встреча двух предстоятелей прошла 31 августа в Стамбуле, в резиденции главы Константинопольской церкви. В ходе встречи обсуждалась, в том числе, ситуация на Украине.

"Главной новостью является живое общение патриархов — то, что оно состоялось, это очень важно. Потому что могу вам сказать, что до конца были силы, которые не хотели, чтобы эта встреча состоялась, и работали на то, чтобы она не состоялась. И действительно, новостью является само общение, поскольку патриархи смогли в таком режиме — глаза в глаза — обсудить много важных и серьезных вопросов", — сказал Легойда в эфире радио "Вера", говоря о главных итогах встречи.

Комментируя тему "украинской автокефалии", он заметил, что все же надеется, что со стороны Константинопольского патриархата "никаких шагов с возможными тяжелыми последствиями для мирового православия, — не просто для Украины, а для мирового православия, — не последует".