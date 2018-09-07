Патриарх Кирилл рассказал, чем опасны некоторые молодежные субкультуры

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил инциденты с нападением группы подростков на людей в Таврическом саду Санкт-Петербурга, обратив внимание на опасность и деструктивность некоторых современных молодежных субкультур.

Ранее стало известно о нападении группы из примерно 20 подростков на двух мужчин, отдыхавших в Таврическом саду. Одному из них, школьному учителю, нападавшие сломали челюсть. По сообщению очевидцев, до этого хулиганы напали на мужчину с женой на Таврической улице и сломали ему нос. По словам очевидцев, от действий злоумышленников пострадала также пенсионерка, на которую напали на остановке. По делу были задержаны трое подростков.

"От современных субкультур порой исходит опасность, и в первую очередь в связи с тем, что иногда они создаются достаточно деструктивными силами. Вот недавний прецедент в Таврическом саду Санкт-Петербурга, когда группа подростков… напала на прохожих и избивала людей абсолютно немотивированно", — сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета.

Он отметил, что хулиганство всегда было, однако оно "носило такой характер, по крайней мере, ложной, но все-таки мотивации: отнять деньги, вырвать сумочку из рук женщины, или просто люди находились в состоянии алкогольного опьянения и то, что называется, крышу сносило".

"А здесь совсем нет: здесь могут быть совершенно трезвые люди, которые действуют очень жестоко и мотивируются своими собственными внутренними идеями и убеждениями. Ясно, что такого рода действия должны встречать соответствующее противодействие со стороны правоохранительных органов", — отметил предстоятель Русской церкви.