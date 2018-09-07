В Москве соберется Высший церковный совет РПЦ

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет в пятницу в Москве заседание Высшего церковного совета.

Как уточняется на сайте Московского патриархата, заседание начнется в 10.00 в храме Христа Спасителя.

Повестка заседания по традиции заранее не обнародуется.

Заседания Высшего церковного совета – периодические совещания глав синодальных учреждений Русской православной церкви. На них рассматриваются, как правило, актуальные вопросы и проблемы, касающиеся церковной и общественной жизни. Совет был создан в 2011 году по инициативе патриарха Кирилла.

По уставу РПЦ высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный синод. Синод управляет церковью между архиерейскими соборами, его заседания созываются несколько раз в год.