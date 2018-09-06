Шойгу первым внес пожертвование на строительство главного военного храма

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IV Международном военно-техническом форуме Армия-2018 в Кубинке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IV Международном военно-техническом форуме Армия-2018 в Кубинке

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу первым внёс пожертвование на строительство главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот", сообщили в военном ведомстве.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу первым внёс пожертвование из личных средств на строительство главного храма Вооруженных Сил РФ", — сказали в Минобороны.

Во вторник на селекторном совещании с участием руководящего состава Вооруженных сил РФ Шойгу объявил о принятом с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла решении по строительству главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова.

Как подчеркнул глава российского военного ведомства, возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

Решением организационных вопросов строительства и сбора добровольных пожертвований на возведение храма будет заниматься специально учрежденный Благотворительный фонд "Воскресение", на сайте которого указаны финансовые счета для пожертвований всех желающих.

Храмовый комплекс будет возведен на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот". Его украсят иконы святых покровителей российских воинов, воинские геральдические знаки, а также росписи с батальными сценами из Священного писания и военной истории России.