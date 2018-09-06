Митрополит Иларион обратился через соцсети к изучающим теологию

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, президент Научно-образовательной теологической ассоциации митрополит Волоколамский Иларион по случаю начала учебного года обратился к обучающимся по направлению "теология" через социальные сети Youtube и "Вконтакте".

"За прошедшие 30 лет со времени 1000-летия Крещения Руси мы создали более 50 духовных школ, и еще около 50 высших учебных заведений сегодня имеет кафедры теологии. Наши ведущие духовные школы получили государственную аккредитацию, а в государственных вузах сегодня преподаётся теология. И для нас это важно, потому что теология вошла в систему высшего светского образования, теология сегодня признана государством как одна из научных областей", — говорится, в частности, в обращении.

Учащимся митрополит Иларион пожелал, чтобы изучение теологии стало для них "тем духовным хлебом насущным, которым вы будете питаться ежедневно". Он призвал молодежь изучать Священное Писание и толкования на него Святых Отцов и современных богословов, вникать в догматы Церкви и, особенно, в православное богослужение.

"Старайтесь понять его смысл, смысл того, что читается и поется в Церкви, даже если иногда это звучит на непонятном для нас языке! Продирайтесь через толщу церковнославянских выражений для того, чтобы докопаться до богословского смысла того, что звучит в храме, ибо храмовое богослужение – это школа богословия и богомыслия, как говорили Святые Отцы", — отметил ректор.

"Мы со своей стороны сделаем всё для того, чтобы эта учёба была для вас интересной. <…> Надеюсь, что в течение нескольких лет в наших духовных школах появятся новые современные интересные учебники для бакалавриата духовных школ — учебники, по которым заниматься будет интересно", — добавил он.

Митрополит Иларион также обратил внимание на то, что для взаимодействия между духовными учебными заведениями и теологическими кафедрами светских университетов недавно создана Научно-образовательная теологическая ассоциация, куда вошли или в ближайшее время войдут все те высшие учебные заведения, где осуществляются аккредитованные государством теологические программы.

"В начале учебного года я хотел бы всем вам пожелать помощи Божией в том процессе обучения, который, надеюсь, будет для вас ярким, интересным и изменит вашу жизнь, а через вас будет менять к лучшему жизнь ваших близких, нашей страны и нашего общества", — заключил архиерей.