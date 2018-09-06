Пензенский губернатор предложил обучать имамов по целевой программе

ПЕНЗА, 6 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг предложил разработать программу целевой подготовки мусульманских священнослужителей, сообщило правительство региона.

По данным пресс-службы, в четверг на заседании совета по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными объединениями региона председатель духовного управления мусульман Пензенской области Абубякяр Юнкин заявил об острой нехватке молодых квалифицированных кадров, поскольку многие имамы достигли преклонного возраста.

"Сельские районы нашей области испытывают нехватку во врачах и учителях – мы создали программу закрепления на селе молодых специалистов, которая позволила практически закрыть этот дефицит. Если остро стоит проблема нехватки квалифицированных духовных наставников, нужно создавать подобную целевую программу подготовки священнослужителей", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

"Молодым людям нужно помочь с обучением в исламском высшем учебном заведении, заключив соглашение о том, что после выпуска они будут работать в Пензенской области", — добавил губернатор.

Глава региона дал поручение региональному управлению внутренней политики проработать этот вопрос в течение месяца и представить ему возможные варианты. В частности, он предложил обсудить эту проблематику с руководством Российского исламского института в Казани, который является первым в стране высшим профессиональным исламским учебным заведением.

Белозерцев отметил, что при усилении экстремистских проявлений, которые отмечаются в последние годы во многих странах, система образования в духе традиционного ислама становится для пензенского региона особенно значимой.

"Немало жителей Пензенской области исповедуют ислам, нужно, чтобы молодым людям прививали традиционные ценности. Подростки особенно подвержены негативному влиянию социума, а в сети интернет на них идет настоящая атака со стороны радикально настроенных лиц. Задача взрослых – педагогов, власти, духовных наставников – оградить нашу молодежь от влияния экстремистов", — добавил губернатор.