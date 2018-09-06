Пензенский губернатор предложил обучать имамов по целевой программе

ПЕНЗА, 6 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг предложил разработать программу целевой подготовки мусульманских священнослужителей, сообщило правительство региона.
"Сельские районы нашей области испытывают нехватку во врачах и учителях – мы создали программу закрепления на селе молодых специалистов, которая позволила практически закрыть этот дефицит. Если остро стоит проблема нехватки квалифицированных духовных наставников, нужно создавать подобную целевую программу подготовки священнослужителей", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.
"Молодым людям нужно помочь с обучением в исламском высшем учебном заведении, заключив соглашение о том, что после выпуска они будут работать в Пензенской области", — добавил губернатор.
Глава региона дал поручение региональному управлению внутренней политики проработать этот вопрос в течение месяца и представить ему возможные варианты. В частности, он предложил обсудить эту проблематику с руководством Российского исламского института в Казани, который является первым в стране высшим профессиональным исламским учебным заведением.
"Немало жителей Пензенской области исповедуют ислам, нужно, чтобы молодым людям прививали традиционные ценности. Подростки особенно подвержены негативному влиянию социума, а в сети интернет на них идет настоящая атака со стороны радикально настроенных лиц. Задача взрослых – педагогов, власти, духовных наставников – оградить нашу молодежь от влияния экстремистов", — добавил губернатор.