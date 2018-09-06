Лишь 35% граждан Украины поддерживают создание автокефальной церкви

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Лишь около 35% граждан Украины поддерживают создание в стране поместной автокефальной церкви, свидетельствуют данные, обнародованные в четверг на сайте социологической службы Центра Разумкова.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Ранее он заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Респондентам был задан вопрос: "как вы относитесь к идее создания на Украине поместной автокефальной православной церкви?". При этом в центре не смогли уточнить, по заказу какой организации проводился опрос.

"Тридцать пять процентов граждан Украины поддерживают создание на Украине поместной автокефальной православной церкви (в мае 2018 года такую поддержку высказывали 31% опрошенных), не поддерживают — 19% (в мае 2018 таких было 20%). В августе 2018 года 33,5% ответили, что их это не интересует, а 12% затруднились с ответом", — говорится в исследовании.

По данным опроса, среди тех, кто считает себя православным, 41% поддерживают создание поместной автокефальной православной церкви, а не поддерживают — 21% опрошенных.

Наиболее высока поддержка среди сторонников неканонических религиозных структур, среди них идею создания поместной автокефальной православной церкви поддерживают 61% опрошенных, лишь 11% респондентов выразились против. Среди прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата положительно относятся к этому 27% опрошенных, а 42% — не поддерживают.

Опрос проводился с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В нем приняли участие 2019 человек в возврате от 18 лет. Погрешность составляет не более 2,3%. При этом в исследовании не указано, по чьему заказу проведен опрос.

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