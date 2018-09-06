Закладку основания главного военного храма в Кубинке освятят 20-21 сентября

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Освящение закладного камня в основание главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" состоится, предположительно, 20-21 сентября, сообщил в четверг РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов.

"В районе 20-21 числа, ориентировочно такие сроки. Возможно, владыка Ювеналий (митрополит Крутицкий и Коломенский – ред.) совершит освящение, пока этот вопрос находится в проработке", — сказал Привалов.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил о планах построить храм к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главный храм российских ВС, посвященный главному христианскому празднику Воскресения Христова, создается как учебно-воспитательный храмовый комплекс для развития армейской молодежи и научно-методический центр для работающих в войсках священников.

Отвечая на вопрос о том, кто будет настоятелем данного храма, протоиерей Сергий Привалов сообщил, что пока это не известно, поскольку строительство будет вестись, "как минимум, два с половиной года".

"Могу только предполагать, что воскресные богослужения там будут совершаться регулярно. Это же будет храм не только для военнослужащих, но и для всех, кто будет посещать парк "Патриот" и просто приезжать посмотреть на эту новую святыню", — сказал глава синодального отдела. По мнению священника, близлежащие воинские части Подмосковья могли бы направлять в храм верующих военнослужащих.

Высота храма составит 95 метров, площадь — 11 тысяч квадратных метров, вместимость — до 6 тысяч человек. Стены храма украсят росписи с батальными сценами из военной истории и текстами из Священного писания.

Храм будет иметь пять престолов. Центральный престол будет наименован в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова. Четыре престола будут посвящены небесным покровителям видом Вооруженных сил и родов войск: святому благоверному князю Александру Невскому — покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илии — покровителю ВКС и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному — покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре — покровительнице РВСН.

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов ранее сообщил, что главный храм Вооруженных сил должен стать "олицетворением исторического единства армии, народа и церкви, духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, членов их семей, священнослужителей и всех православных христиан".