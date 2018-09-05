Минобороны РФ: роль военного духовенства в армии всегда была велика

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Исторически в русской и российской армии роль военного духовенства была очень велика, и ее необходимо вернуть, сообщил в среду журналистам заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

При Главном храме Вооруженных Сил, строительство которого начнется в ближайшее время в парке "Патриот", "будет действовать Центр подготовки военного духовенства", сказал он на первой встрече с прессой в новой должности.

Отмечая необходимость такой работы, Картаполов сказал, что "дух военнослужащего, дух солдата — это тоже оружие, мы это можем видеть на примере наших военнослужащих, которые воюют в Сирии, и этот дух надо воспитывать, поскольку он не появляется на пустом месте".

"И этим должны заниматься военные священники", — сказал он.

Говоря про храм, Картаполов выразил уверенность, что его посетителями будут не только военнослужащие, члены их семей и сотрудники структур Минобороны, но и другие граждане. Замминистра отметил, что он "станет очередным примером единения всего нашего народа вокруг идеи патриотизма, любви и преданности нашей Родине".

По его словам, "воинский элемент станет основной направленностью этого храма".

"Мы хотим, чтобы в этом храме нашли отражение не только чисто канонические, церковные вещи. Мы хотим, чтобы этот храм стал не только центром духовного воспитания, но и исторического просвещения", — сказал он.