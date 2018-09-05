Новые купола освятят и установят на главном храме Дзержинска

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Пять новых куполов освятят и установят на соборе в честь Воскресения Христова в городе Дзержинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нижегородской епархии.

Собор в честь Воскресения Христова — главный храм Дзержинска. Молельный зал верхнего храма рассчитан на 1200 человек, нижнего — на 690 человек, хоры могут вместить до 30 певчих.

"Шестого сентября в 14:00 митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит освящение куполов собора в честь Воскресения Христова, после чего купола будут установлены на храме. Высота пятикупольного храма с крестом составит 67 метров. Купола для храма были изготовлены в Дзержинске местными мастерами. Диаметр центрального купола — 12 метров, высота — 17 метров. Также будут освящены и подняты на храм четыре купола диаметром восемь метров и высотой 12 метров", — рассказали в пресс-службе Нижегородской епархии.

Второго июня в нижнем храме Воскресенского собора был освящен придел в честь святой мученицы Анисии Маслановой, которая служила старостой храма Предтеченской церкви в Нижнем Новгороде и была расстреляна в 1937 году.