Папа Римский в рамках визита в Литву выступит с обращением к жителям

ВИЛЬНЮС, 4 сен — РИА Новости. Папа Римский Франциск 22 сентября выступит с обращением к народу Литвы в рамках своего визита в балтийскую республику, говорится в программе визита понтифика.

Папа Римский Франциск приедет Литву 22-23 сентября. Он посетит также Латвию и Эстонию. Его визит в страны Балтии пройдет с 22 по 25 сентября.

Визит начнется с официальной церемонии встречи понтифика в аэропорту Вильнюса, в которой примут участие президент Литвы Даля Грибаускайте и руководство литовской католической церкви. Понтифик встретится с Грибаускайте, стороны обсудят вопросы геополитики, сокращение социального неравенства и ряд других тем. Затем запланировано обращение папы Римского к народу Литвы.

"Именно это обращение папы Римского станет первым и основным для литовского государства и народа", — отмечается в сообщении президентского дворца Литвы. Ожидается, что он также посетит в Вильнюсе святилище в Острой Браме и проведет встречу с литовской молодежью на Кафедральной площади.

В воскресенье понтифик отправится в Каунас, где проведет мессу и встретится с представителями католической церкви.

"Это второй визит Святого отца за время восстановления литовского государства. По словам президента Литвы, это особая весть и подарок государству, отмечающему столетие и особый знак поддержки и дружбы Святого престола", — отмечает ведомство. Первым папой Римским, который посетил Литву, был Иоанн Павел II — его визит состоялся 25 лет назад.