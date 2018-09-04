Почти 30 тысяч верующих поклонились мощам святителя Спиридона в Красноярске

Верующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Свято-Екатерининском соборе в Краснодаре. 24 августа 2018

Верующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Свято-Екатерининском соборе в Краснодаре. 24 августа 2018

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Почти 30 тысяч верующих поклонились за три дня в Красноярске привезенным из Греции мощам святителя Спиридона Тримифунтского, во вторник ковчег с десницей был отправлен в Кемерово, сообщает официальный сайт принесения мощей.

"В период пребывания святыни на Красноярской земле, в общей сложности, к ней молитвенно приложились 29 тысяч 300 верующих", — говорится в пресс-релизе.

Ковчег с десницей святителя находился в Покровском кафедральном соборе Красноярска. Поклониться мощам пришли жители не только края, но также паломники из Хакасии и Иркутской области.

"Организацию выездов на богомолье взяло на себя духовенство церковных округов Красноярской епархии", — уточнили организаторы. Красноярский край стал самым восточным из 12-ти российских регионов, где у верующих была возможность помолиться перед останками одного из наиболее почитаемых во всем христианском мире святых.

Во вторник, после 16.00 по местному времени, ковчег был отправлен в следующую точку своего маршрута — город Кемерово.

Принесение мощей святителя Спиридона в Россию организует Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира, который с 2015 года поддерживает социальные инициативы, благотворительные и образовательные программы по всей России.