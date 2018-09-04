МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен временно запретил в служении известного в среде верующих проповедника, протоиерея Владимира Головина из города Болгар в связи с "продолжением деятельности, вносящей соблазн в жизнь Церкви", сообщается на сайте Чистопольской епархии Русской православной церкви.

"Настоящим вы запрещаетесь в служении без права совершения каких-либо священнодействий, преподания благословения, ношения рясы и наперсного креста сроком на 3 месяца с 3 сентября 2018 года в связи с неисполнением распоряжения правящего архиерея №120 от 24 августа 2018 года и продолжением деятельности, вносящей соблазн в жизнь Церкви", — говорится в указе правящего архиерея, опубликованном на сайте епархии.

После указанного срока протоиерей Владимир Головин должен явиться в епархиальное управление для решения вопроса о его дальнейшем служении. "В случае упорной нераскаянности и дальнейшего неисполнения требований распоряжения или нарушения условий запрещения, может быть поставлен вопрос о продлении срока вашего запрещения в служении или о лишении вас священного сана", — говорится в документе.

Решение епископа Пармена прокомментировал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Жаль, что так, но, боюсь, вариантов не было. Отец Владимир, к сожалению, сам выбирает такой путь", — написал во вторник Легойда.

Ранее в РПЦ осудили деятельность Головина как противоречащую православному вероучению, отметив, что она "смущает" десятки и сотни тысяч верующих по всей стране. Было подготовлено соответствующее заключение Чистопольского епархиального управления Татарстанской митрополии РПЦ, на основе выводов ряда синодальных и других церковных учреждений.

В частности, учению Церкви и принятому во всем православном мире "Символу веры" откровенно противоречат проповеди священнослужителя относительно природы и жизни Иисуса Христа. Более того, отмечалось в заявлении епархиального управления, "в публичных выступлениях протоиерея Владимира Головина имеются высказывания, граничащие с кощунством и глумлением над Христом". В беседах протоиерея, размещенных в интернете, "встречается немало утверждений, отличных от соборной позиции Православной церкви и от общепринятых правил нравственности".