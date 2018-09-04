УПЦ: собор епископов Константинополя не правомочен принимать решений

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Архиерейский собор – синаксис Константинопольской церкви имеет лишь консультативный характер, какие-либо решения правомочен принимать только священный синод этого патриархата, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что на общем собрании (синаксисе) Константинопольского епископата в Стамбуле 1-3 сентября архиереи решили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию церкви, которая об этом просит. Официального подтверждения данной информации пока не было. Также сообщалось о том, что синаксис продлен до 4 сентября.
Он пояснил, что согласно уставу Константинопольского патриархата, решения иерархи принимают только на синодах. По словам Данилевича, ближайший синод Константинопольской церкви должен состояться 19-21 октября, а потом заседание синода пройдет в ноябре. "Сразу отмечу, что порядок заседаний синода определялся в начале года", — добавил представитель УПЦ.
Он также призвал всех "верить только официальной информации и не верить слухам".
На прошлой неделе в Стамбуле состоялась встреча патриарха Московского Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем. После встречи журналисты задали вопрос участнику переговоров со стороны Константинопольской православной церкви митрополиту Галльскому Эммануилу о том, обсуждалась ли тема с церковью на Украине, автокефалии которой добиваются украинские власти. Митрополит ответил, что Константинопольский патриархат стремится объединить, а не расколоть мировое православие. При этом украинские СМИ сообщили, что якобы Варфоломей уведомил о решении Константинополя предоставить церкви на Украине автокефалию. В УПЦ МП заявили, что это ложная информация, которая искажает слова Эммануила. В своей речи митрополит Эммануил никак не сообщал о том, будто Константинопольский патриархат принял решение предоставить автокефалию церкви на Украине, подчеркнули в УПЦ.
Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную часть геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.