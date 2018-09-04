УПЦ: собор епископов Константинополя не правомочен принимать решений

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Архиерейский собор – синаксис Константинопольской церкви имеет лишь консультативный характер, какие-либо решения правомочен принимать только священный синод этого патриархата, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что на общем собрании (синаксисе) Константинопольского епископата в Стамбуле 1-3 сентября архиереи решили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию церкви, которая об этом просит. Официального подтверждения данной информации пока не было. Также сообщалось о том, что синаксис продлен до 4 сентября.

"Собрание епископата Константинопольской православной церкви со всего мира, синаксис не призван принимать решения, а имеет лишь консультативный характер. То есть, в течение этих трех дней во время собрания доводят до сведения иерархов те или иные вопросы. Когда мы слышим о том, что синаксис что-то решил, — ничего подобного, решать епископы Константинопольской православной церкви сейчас ничего не будут", — сказал Данилевич в комментарии, размещенном в видеоблоге УПЦ в YouTube.

Он пояснил, что согласно уставу Константинопольского патриархата, решения иерархи принимают только на синодах. По словам Данилевича, ближайший синод Константинопольской церкви должен состояться 19-21 октября, а потом заседание синода пройдет в ноябре. "Сразу отмечу, что порядок заседаний синода определялся в начале года", — добавил представитель УПЦ.

Он также призвал всех "верить только официальной информации и не верить слухам".

На прошлой неделе в Стамбуле состоялась встреча патриарха Московского Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем. После встречи журналисты задали вопрос участнику переговоров со стороны Константинопольской православной церкви митрополиту Галльскому Эммануилу о том, обсуждалась ли тема с церковью на Украине, автокефалии которой добиваются украинские власти. Митрополит ответил, что Константинопольский патриархат стремится объединить, а не расколоть мировое православие. При этом украинские СМИ сообщили, что якобы Варфоломей уведомил о решении Константинополя предоставить церкви на Украине автокефалию. В УПЦ МП заявили, что это ложная информация, которая искажает слова Эммануила. В своей речи митрополит Эммануил никак не сообщал о том, будто Константинопольский патриархат принял решение предоставить автокефалию церкви на Украине, подчеркнули в УПЦ.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Ранее он заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную часть геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.