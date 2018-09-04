МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Алексей Михеев. "Мы тут с чудинкой", — смеется директор детского дома и показывает на маленькое дерево. Черенок от столетнего великана, посаженного в Санкт-Петербурге одним из святых, растет прямо у ворот двухэтажного дома на севере Москвы, где живут двадцать пять детей. Некоторых из них в буквальном смысле спасли от смерти.

Все дети здесь — с непростой судьбой. Многие не учились совсем, кто-то учился давно и все забыл. Из них стараются сделать "настоящих мужчин", которые не ноют, не плачут и заботятся о тех, кто слабее. В этом детском доме мечтают, чтобы так же было в каждом государственном приюте.

Готовят так, что взрослый есть не станет

Попадают сюда по-разному. Есть сироты, есть дети, чьих родителей лишили родительских прав. Но большинство — из трудных семей и находятся здесь временно, пока папа с мамой проходят "испытательный срок". Воспитанники ходят на службы, некоторые помогают в храме и поют в церковном хоре. Один выпускник даже уехал петь в монастырь во Владимирскую область, в знаменитую Зосимову пустынь.

"Из других областей, где ситуация куда хуже, чем в Москве, мы детишек тоже берем. В некоторых семьях с детьми просто не справляются. Был случай, когда ребенок, пожив у нас, вернулся к родителям. Мы устроили праздник, проводили его, настоятель храма собрал для них деньги на новый дом. А на следующий день он звонит и говорит: забери меня обратно. Я еду туда, и мама с удовольствием отдает мне его и еще двух малышей в придачу. Дом новый, а мебели никакой, ни одной игрушки, ни одной книжки, дети в пыли гвоздики катают, как машинки", — рассказывает директор детского дома Наталья Сидорина.

По словам ее заместителя и главного помощника Андрея, подавляющее большинство таких родителей — сами из государственных детдомов. Они понятия не имеют, что такое семья и как в ней жить.

"За ними все время "ухаживали" — нянечки, уборщицы. Вот этой мамаше, которая нам вернула ребенка "с прибытком", дали сначала одну квартиру, потом другую, а она не знает элементарных вещей. Ту еду, что она приготовила, взрослый есть не будет, не то что ребенок. Не имея никакого опыта, они не могут передать его и детям. И это может действительно длиться поколениями: один создает семью, потом его дети попадают в детдом… Отдать туда ребенка легко — "я же сам там вырос, там нормально!" — горячится Андрей.

Где растет будущий патриарх

Детский дом называется "Павлин" — но не в честь райской птицы, а в честь одного римского сенатора. В какой-то момент он продал все имущество и уехал вместе с женой на тогдашний край цивилизованного мира, в испанскую глушь. Долгие годы они воспитывали детей, оставшихся без попечения, — сирот, бродяжек, бездомных. Позже христиане стали почитать Павлина как праведника.

Открытие для детдомовцев, которые всю жизнь пьют сладкий чай из кастрюли: сахар существует "в природе" отдельно. "Что это?" — спрашивают они, видя его на столе. Еду, оказывается, надо готовить, а хлеб не растет на деревьях.

"На все это уходит много усилий. Помимо этого, в учебе их надо поднимать вообще с нуля. Один мальчик даже не говорил, только звуки издавал. Откуда он к нам попал, никто объяснить не может. Ему было шесть лет, а по развитию — меньше двух. Сейчас прислуживает в алтаре, учится хорошо. Ему Бог компенсировал отсталость феноменальной памятью — мы спектакли ставим, так он способен запомнить все роли, один может все декламировать. Мы его называем "флешка ходячая", — смеется Андрей.

Другой воспитанник, прежде чем сюда попасть, упал с пятого этажа — прямо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (его мать с головой ушла в секту и забыла обо всем на свете). Но на нем не нашли ни одной царапины! Крестили его уже здесь, в детском доме — в честь патриарха Тихона, память которого приходится как раз на Благовещение. Теперь он живет в православной семье, помогает в храме и хочет стать патриархом.

Один из воспитанников "Павлина" Один из воспитанников "Павлина"

"По уставу мы, к сожалению, можем принять только 25 детей. Но берем по принципу "кого Бог пошлет", — говорит Наталья.

Рожают для детдома

Эти дети очень любят своих матерей. "Какими бы они ни были распоследними. И гораздо больше нас, хотя мы им помогаем!" — констатирует Андрей. Когда такая мама не приходит в "день свиданий", он пытается всячески ее перед ребенком оправдать, говорит, мол, заболела, не может ходить. "А он мне: выучусь, выпущусь и пойду помогать маме". Иной раз смотришь — она пьет, новых детей для нас же делает, а он полон энтузиазма и любви к ней", — продолжает заместитель директора.

На вопрос, нет ли среди его подопечных дедовщины, отвечает категорично: нет! "Могут задеть друг дружку, но это же парни. Пацаны есть пацаны. А от агрессии их спасает, в частности, футбол", — говорит Андрей. Мальчики помогают с ремонтом, недавно, например, меняли проводку на детдомовской летней даче под Тверью. "Почему из государственного детдома часто попадают в тюрьму? Потому что ничего не умеют. А в тюрьме хотя бы накормят — как в детдоме", — объясняет замдиректора.

"Моя задача — вырастить не потребителя, который выходит за ворота уверенным, что ему все должны. Наши вместо этого идут в храм, помогают стареньким, ставят спектакли и ездят с ними в дома инвалидов. Вообще, им очень полезно видеть, что есть те, кому хуже, — этажи, полные лежачих больных, которым каждый шаг ох как непросто дается… И чувство, что я такой разнесчастный и скачите все вокруг меня, сразу проходит", — убеждена Наталья.

© Фото : фото предоставлено детским домом "Павлин" Дети "Павлина" © Фото : фото предоставлено детским домом "Павлин" Дети "Павлина"

Все дело в крыше

Здесь нет евроремонта и дорогой мебели. Недавно у здания постройки тридцатых годов прошлого века окончательно пришла в негодность крыша. Выручили давние друзья — Московский машиностроительный завод "Авангард", входящий в концерн "Алмаз-Антей". Именно там производят знаменитые ракетные комплексы С-300 и С-400. Директор завода Александр Ведров откликнулся сразу. Новая крыша почти готова, прогнившие стропила полностью заменили.

"Я бы сам полез ее латать, но в одиночку не получается", — объясняет Андрей. Здание старое, "зато здесь живут любовь и забота", добавляет он.

Как прокурор пожарного щит украсть заставил

В прежней жизни он — айтишник. Работал сисадмином, увидел объявление, что люди собираются помочь детдому с компьютерами. Собрали компьютерный класс, потом сделали сайт. И затянуло. Теперь Андрей — хозадмин, на нем весь быт детдома. Прошлую свою работу в офисе вспоминает с усмешкой: "склоки, дрязги — как выжил, не пойму". Зато теперь имеет бесценный опыт, как вывезти целый детдом на море. О пережитых конфликтах с властями готов рассказывать часами.

"Прискакали пожарный, прокурор, дали три дня, чтобы убрались. Тогда мы попросили о помощи нашего духовника, так та же компания прибежала — прокурор сам просит пожарного прикрепить пожарный щит. "Где я тебе его возьму?" — "Да укради!" И все в таком духе. Построили забор из гнилых досок, но отстали. Ну, хоть дети счастливы. А в другой раз туда собрались — в администрации уже 15 человек под следствием", — говорит он.

Затем хотели оштрафовать за то, что на кухне нет отдельного стола для разделки хлеба. "Помилуйте, говорю, видите за окном "Шаурму"? Там же все — начиная от сырого мяса и заканчивая готовым изделием — на одном столе. А они: то прошло проверку! В итоге нам это обошлось вчетверо дороже, чем просто в дом отдыха поехать. Поэтому сейчас у нас своя дача в Твери — ягоды, фрукты, рыбалка, лес, речка и комары", — резюмирует Андрей.

Бросили умирать

Михаил (имя изменено) работает в мастерской по ремонту обуви. Отказник с рождения, страдающий тяжелой почечной патологией, он попал в "Павлин" в 18 лет, что, вообще-то, запрещено. Приемная семья, получив за него хорошее пособие от государства, бросила парня в больнице после неудачной трансплантации. Взять его упросили в столичном департаменте труда и соцзащиты — в любом другом месте Миша, обреченный каждый день принимать редкие препараты, погиб бы через день.

"Всю жизнь от него все отказываются. Довели до диагноза "умственная отсталость", мы вообще со сказок начали в 18 лет, хотя, согласно справке, он окончил девять классов. Он думал только о смерти и ждал ее. А что еще думать, когда свои две почки не работают, одна пересадка неудачная, со второй проблемы, он, простите, с нефростомой ходит? Парень не знал, что картошку нужно чистить и как пользоваться билетом в автобусе. Зато теперь слышим: что вы сделали с этим маугли?" — вспоминает директор детского дома.

Осенью Миша поступит в колледж и будет учиться тому, чем сейчас занимается, — кожевенному делу.

© Фото : фото предоставлено детским домом "Павлин" Воспитанники детского дома "Павлин" на экскурсии © Фото : фото предоставлено детским домом "Павлин" Воспитанники детского дома "Павлин" на экскурсии

Жизнь как чудо

На стене в кабинете директора висит большая фотография, которую я сначала принял за иллюстрацию из дореволюционной жизни. Оказывается, это спектакль по Зощенко — его ставили здесь, в детдоме — о Миньке и его сестре Лельке. Миньку все любили и задаривали подарками, особенно когда он болел. А Лелька не болела и решила притвориться заболевшей. Но обман раскрылся — и Лельку наказали. Тридцать лет спустя Минька приехал к сестре, поцеловал ее, дал тысячу рублей и одарил ее мужа и детей. В общем, пьеса о том, что всех детей надо любить одинаково.

"Кто не верит в Бога, приходите к нам! Здесь все как-то по Его воле устраивается. И когда начинаются трудности, мы точно знаем: через какое-то время придет помощь. А так — с чудинкой живем, не как все", — прощается со мной Наталья.