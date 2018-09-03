Мусульмане Казани провели инклюзивный семейный фестиваль "Сердца города"

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Второй инклюзивный семейный фестиваль "Йөрәкле шәһәр – Сердца города", организаторами которого выступило Духовное управление мусульман Татарстана, прошел в воскресенье в парке имени Урицкого в Казани.

"Работа по социализации детей с особенностями развития является приоритетным направлением деятельности нашего фонда. Проект функционирует благодаря гранту президента РФ на развитие гражданского общества", — сообщил РИА Новости муфтий Камиль Самигуллин.

По его словам, сегодня наблюдаются острый дефицит внимания общества к детям-инвалидам и их собственная изолированность от окружающего мира. "При этом родители этих детей нуждаются в социализации не меньше, чем они сами", — добавил религиозный деятель.

По оценке организаторов, фестиваль проводится для приобщения людей с ограниченными физическими возможностями к полноценной жизни.

Во время мероприятия прошли творческие выступления детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями, вниманию зрителей был представлен спектакль "Страна сломанных игрушек", силами городского центра образования был организован "Урок добра". Также состоялись творческие мастер-классы по созданию ярких открыток, брелоков и сувениров, которые можно было приобрести на благотворительной ярмарке за добровольное пожертвование.

"Первое мероприятие подобного формата в Казани прошло в 2017 году. Однако и до этого у нас было несколько крупных мероприятий на данную тему. Поэтому у нас достаточно богатый опыт работы в области благотворительности", — заключил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.