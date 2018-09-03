РПЦ собрала 38 млн рублей на помощь женщинам в кризисной ситуации

Коробки с регионами, где собраны подписи за запрет абортов

Коробки с регионами, где собраны подписи за запрет абортов

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Русская православная церковь собрала 38 миллионов рублей на помощь беременным и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщили в понедельник в синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла сбор средств был приурочен к Международному дню защиты детей и прошел во всех российский храмах Русской православной церкви.

"Собранные средства на конкурсной основе распределит синодальный отдел по благотворительности — они будут направлены на профилактику абортов: создание домов для мам, церковных центров гуманитарной помощи, центров защиты материнства", — говорится в сообщении.

Положение и условия конкурса будут опубликованы в ближайшее время на официальном сайте синодального отдела.

Это уже второй за последние годы общероссийский сбор средств для женщин в кризисной ситуации. Предыдущий сбор средств, в 2016 году, также был приурочен к Дню защиты детей, по его итогам были созданы 100 новых церковных центров гуманитарной помощи в 89 епархиях. В этих центрах (сегодня их более 160-ти) беременные и женщины с детьми в кризисной ситуации могут бесплатно получить кроватки, коляски, предметы гигиены, продукты, одежду для себя и для ребенка.

В настоящее время при участии Русской православной церкви в России создано также 57 приютов для мам.

По данным Минздрава России, в 2017 году в стране было совершено 627 тысяч абортов.