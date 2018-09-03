В Йемене загорелся автобус с возвращавшимися из Мекки паломниками

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Два человека погибли, 36 получили ранения при пожаре в одном из автобусов, перевозивших паломников из Мекки в район Эль-Уркуб в провинции Абья на юге Йемена, сообщает агентство САБА со ссылкой на директора по вопросам безопасности провинции Абья аль-Хадра Али ан-Нуба.

"Автобус перевозил йеменцев после того, как они выполнили обряды хаджа в этом 1439 году по хиджре (мусульманскому летоисчислению — ред.). Пожар в нем вспыхнул в районе Эль-Уркуб, в результате чего два человека погибли, 36 пострадали, их состояние стабильное", — приводит агентство слова ан-Нуба.

Хадж является одним из столпов мусульманской веры, которая наказывает каждому мусульманину совершить паломничество в Мекку хотя бы раз в жизни. В этом году на хадж прибыли 22,5 тысячи россиян из более чем 60 регионов страны. Всего для совершения обрядов хаджа в Саудовскую Аравию приехали несколько миллионов мусульман.