РПЦ: большинство церковного народа на Украине не примет автокефалию

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Автокефалия на Украине спровоцирует еще один раскол, ее не примет большинство церковного народа, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Автокефалию не примет большинство церковного народа, а примет ее только горстка раскольников. Тем самым раскол будет легитимизирован, что нанесет большой удар по православию в Украине и расколет все тело мирового православия", — сказал иерарх в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По данным, которые привел митрополит Иларион, каноническая Украинская православная церковь на сегодняшний день насчитывает 12 тысяч приходов и более 200 монастырей, в том числе крупнейшие лавры. "Это десятки миллионов верующих. А раскольнические группы вместе взятые не составят даже половины от этого числа приходов, монастырей у них очень мало, потому что никакой реальной монашеской жизни там нет", – отметил глава ОВЦС.

В качестве иллюстрации он привел состоявшийся в Киеве на 1030-летие Крещения Руси крестный ход, который, несмотря на препятствия со стороны украинских властей, собрал более 200 тысяч православных верующих, а на альтернативный крестный ход раскольников пришли в 10 раз меньше людей, хотя он был организован "по разнарядке", и людей туда свозили автобусами.

Как подчеркнул архиерей, абсолютное большинство православных верующих Украины – это паства канонической Украинской православной церкви, которая об автокефалии не просила и никогда ее не признает.

Митрополит Иларион также критически оценил обсуждаемое высказывание о том, что переход Киевской митрополии в Московский патриархат в конце XVII века якобы был временным явлением. Иерарх заявил об исторической необоснованности данного тезиса, так как документы свидетельствуют об обратном.

"Когда патриархи Константинопольские писали патриарху Московскому, то они его называли патриархом Великой, Малой и Белой России. Сам этот титул говорит за себя", — отметил представитель РПЦ.

Апеллируя к современному украинскому вопросу, митрополит Иларион подчеркнул, что любое вмешательство в него с ложными историческими посылками на волне политического кризиса и активного неприятия идеи автокефалии церковным народом спровоцирует новые расколы и, как следствие, нарушит единство мирового православия.