Митрополит Иларион прокомментировал встречу патриархов Кирилла и Варфоломея

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Встреча патриарха Московского Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем носила братский и искренний характер и может привести к каким-либо решениям синодов этих поместных церквей, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Были ли приняты какие-то решения на этой встрече? Я хотел бы сказать вот о чем: два патриарха не могут встретиться и просто принять какие-то решения за свои церкви, потому что каждая православная церковь управляется собором. Во главе церкви стоит архиерейский собор, а в период между архиерейскими соборами Церковью управляет священный синод. И каждый патриарх, естественно, представляя свою церковь, говорит от ее лица. Но решения принимаются не в каком-то кулуарном формате, а на синодах соответствующих церквей", — сказал митрополит.

"Та беседа, которая сегодня состоялась, может в дальнейшем привести к каким-то решениям синодов Константинопольской и Русской православной церкви", — допустил Иларион.

Но пока об этих решениях "говорить рано". Самое главное, по мнению представителя РПЦ, то, что состоялся очень плодотворный обмен мнениями.

"От начала до конца беседа носила очень искренний и очень братский характер. Мы уехали из Константинополя с очень светлыми чувствами и с очень хорошим настроением", — заверил митрополит.