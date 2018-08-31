Митрополит Иларион прокомментировал встречу патриархов Кирилла и Варфоломея

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Встреча патриарха Московского Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем носила братский и искренний характер и может привести к каким-либо решениям синодов этих поместных церквей, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Та беседа, которая сегодня состоялась, может в дальнейшем привести к каким-то решениям синодов Константинопольской и Русской православной церкви", — допустил Иларион.
Но пока об этих решениях "говорить рано". Самое главное, по мнению представителя РПЦ, то, что состоялся очень плодотворный обмен мнениями.
"От начала до конца беседа носила очень искренний и очень братский характер. Мы уехали из Константинополя с очень светлыми чувствами и с очень хорошим настроением", — заверил митрополит.