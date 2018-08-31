Патриархи Кирилл и Варфоломей обсудили сотрудничество церквей "после Крита"

АЭРОПОРТ АТАТЮРК (СТАМБУЛ), 31 авг — РИА Новости. Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Константинопольский Варфоломей в ходе встречи в Стамбуле обсудили проблемы развития и взаимодействия православного мира "в период после Крита" — Критского собора, об этом заявил в пятницу сам патриарх Кирилл журналистам по итогам прошедших переговоров.

Критский собор прошел 18-26 июня 2016 года с участием предстоятелей и иерархов десяти (из 14-ти) общепризнанных поместных православных церквей. Не приехавшие на Крит Русская, Антиохийская, Болгарская и Грузинская церкви были не согласны с регламентом и порядком подготовки Собора, а также текстами некоторых принимаемых документов.

"Мы обсуждали то, что, может быть, следует предпринять в тот период, которые некоторые называют "периодом нашей истории после Крита". Конечно, постоянно здесь возникают проблемы, которые являются вызовом для церквей, с пастырской точки зрения; мир очень быстро меняется", — сказал патриарх во время пресс-подхода в аэропорту перед вылетом обратно в Москву.

Он отметил, что устройство единой православной церкви такое, что ни одна поместная церковь не может принимать решения, которые противоречили бы позиции другой церкви. "Поэтому мы просто запрограммированы на взаимодействие, на сотрудничество. А поскольку мир меняется быстро, то и сотрудничество это должно быть достаточно энергичным", — отметил предстоятель РПЦ.