АФИНЫ, 31 авг — РИА Новости. Патриарх Сербский Ириней в письме Константинопольскому патриарху Варфоломею выразил обеспокоенность возможностью раскола православия в случае предоставления автокефалий организациям схизматиков на Украине, в "Северной Македонии" и в Черногории, сообщает сайт romfea.gr.

Письмо на 15 страницах посвящено итогам дискуссий Синода епископов Сербской Церкви по различным аспектам этнофилетизма в современном православии, сообщает сайт.

Этнофилетизм — подчинение Церкви национально-политическим интересам и идеологиям — был осужден как ересь на Константинопольском соборе 1872 года, но в последние годы проблема становится все более актуальной в православии.

Поводом для написания письма стала обеспокоенность Священного Синода и Сербского патриарха за единство православной церкви после вмешательства иерархов Константинопольского патриархата относительно предоставления томоса об автокефалии украинским раскольническим общинам, "несмотря на волю Русской православной церкви", что "подобное рискованное начинание планируется и для схизматической "Македонской православной церкви", цитирует сайт отрывки из письма.

"Ересь этнофилетизма представляет собой одно из самых серьезных зол современного православия", — говорится в письме.

Сербский патриарх подчеркивает, что современные светские государства пытаются использовать церковь для обслуживания их идеологии и власти, и для достижения этой цели прибегают к нездоровому этнофилетизму и разрушают единство Церкви.

Коснувшись Украины, Сербский патриарх описывает как "очень опасный — или катастрофический и, возможно, даже фатальный – для единства Святого Православия" шаг по "оправданию и восстановлению раскольников в сане епископов, в особенности архисхизматика "патриарха" Киевского Филарета Денисенко".

Патриарх Ириней напомнил, что Собор на Крите подтвердил существование четырнадцати поместных Православных Церквей в их нынешних канонических границах.

Письмо Сербского патриарха опубликовано накануне встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Константинопольским патриархом Варфоломеем.