В Петербурге перенесли скульптуру ангела с церкви Святой Екатерины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Скульптуру ангела с купола церкви Святой Великомученицы Екатерины в Санкт-Петербурге перенесли для установки в Смольном соборе, сообщает аппарат вице-губернатора города Игоря Албина.

"Двухсотлетняя деревянная скульптура ангела, обшитая металлическим каркасом, ранее находившаяся на куполе церкви Святой Великомученицы Екатерины на Кадетской линии, перевезена из реставрационной мастерской для установки в помещении Смольного собора, где ангел обретет новое "пристанище" после долгой работы с ним специалистов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что копия скульптуры ангела была установлена на купол церкви Святой Великомученицы Екатерины 2 декабря 2017 года, а подлинного ангела после реставрации решили перенести в Смольный собор, чтобы защитить скульптуру от влияния петербургского климата.

"Нам вместе с отцом Петром, настоятелем Смольного собора, пришла мысль о том, не поставить ли ангела в Смольный собор. Смольный хорош тем, что он большой, если подходить с точки зрения физических величин, и здесь ангелу нашли достойное место. Со всеми имеющимися отметинами в жизни своей двухсотлетней он будет в соборе доступен для всех", — сказала председатель КГИОП Сергей Макаров, слова которого приводятся в сообщении.

По словам Албина, "ангел 207 лет вместе с каждым горожанином сопереживал, жил, радовался, отстаивал Петербург в блокадные годы, и теперь он будет помогать нам возрождать, созидать, строить, обустраивать любимый Петербург".

"Один из трех главных ангелов-хранителей Санкт-Петербурга с купола храма Святой Великомученицы Екатерины на Кадетской линии Васильевского острова сегодня обрел новое "место жительства" — в Смольном соборе. Два других ангела, как известно, установлены на Александровской колонне на Дворцовой площади и на шпиле Петропавловской крепости. Вместе с ангелом Екатерининской церкви они образуют треугольник, парящий над городом, объединяют Васильевский остров, Петроградскую сторону и центральную часть Санкт-Петербурга в единое духовное целое", — написал Албин на своей странице в Facebook.

Историческая скульптура ангела вырезана из дерева, с металлическим каркасом, обшита листовым свинцом. Вес скульптуры – около 2 тонн, высота — 3,85 метра (без креста), ширина (по размаху крыльев) — 1,35 метра. За все время существования скульптуры известно только о реставрационных работах в 1950-х годах.

В Смольном соборе в 2017 году началась реставрация интерьеров северного и южного приделов и центральной части. В 2018 году продолжаются работы по реставрации интерьеров северного придела храма, а также реставрация интерьеров западной части.