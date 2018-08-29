В Петербурге перенесли скульптуру ангела с церкви Святой Екатерины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Скульптуру ангела с купола церкви Святой Великомученицы Екатерины в Санкт-Петербурге перенесли для установки в Смольном соборе, сообщает аппарат вице-губернатора города Игоря Албина.
Отмечается, что копия скульптуры ангела была установлена на купол церкви Святой Великомученицы Екатерины 2 декабря 2017 года, а подлинного ангела после реставрации решили перенести в Смольный собор, чтобы защитить скульптуру от влияния петербургского климата.
"Нам вместе с отцом Петром, настоятелем Смольного собора, пришла мысль о том, не поставить ли ангела в Смольный собор. Смольный хорош тем, что он большой, если подходить с точки зрения физических величин, и здесь ангелу нашли достойное место. Со всеми имеющимися отметинами в жизни своей двухсотлетней он будет в соборе доступен для всех", — сказала председатель КГИОП Сергей Макаров, слова которого приводятся в сообщении.
По словам Албина, "ангел 207 лет вместе с каждым горожанином сопереживал, жил, радовался, отстаивал Петербург в блокадные годы, и теперь он будет помогать нам возрождать, созидать, строить, обустраивать любимый Петербург".
"Один из трех главных ангелов-хранителей Санкт-Петербурга с купола храма Святой Великомученицы Екатерины на Кадетской линии Васильевского острова сегодня обрел новое "место жительства" — в Смольном соборе. Два других ангела, как известно, установлены на Александровской колонне на Дворцовой площади и на шпиле Петропавловской крепости. Вместе с ангелом Екатерининской церкви они образуют треугольник, парящий над городом, объединяют Васильевский остров, Петроградскую сторону и центральную часть Санкт-Петербурга в единое духовное целое", — написал Албин на своей странице в Facebook.
В Смольном соборе в 2017 году началась реставрация интерьеров северного и южного приделов и центральной части. В 2018 году продолжаются работы по реставрации интерьеров северного придела храма, а также реставрация интерьеров западной части.