Мощам святителя Спиридона в Краснодаре поклонились более 85 тысяч верующих

Верующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Свято-Екатерининском соборе в Краснодаре. 24 августа 2018

Верующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Свято-Екатерининском соборе в Краснодаре. 24 августа 2018

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Более 85 тысяч верующих, по последним данным, поклонились привезенным в Россию с греческого острова Корфу мощам святителя Спиридона Тримифунтского за время их пребывания в Краснодаре, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе общецерковных мероприятий Московского патриархата.

Ковчег с десницей (правой рукой) святителя доставили в прошлую пятницу в Екатерининский кафедральный собор Краснодара, он стал первым и единственным местом пребывания христианской святыни на Юге России.

"За время пребывания святыни в Краснодаре мощам поклонились более 85,5 тысячи человек", — сказал собеседник агентства, сославшись при этом на данные настоятеля собора.

Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского покинет кубанскую столицу 29 августа в 21.00. В России святыня будет пребывать до 15 октября. Поклониться мощам можно будет также в Екатеринбурге, Красноярске, Кемерово, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле и Москве.

Принесение мощей святителя Спиридона организует благотворительный фонд имени святого равноапостольного князя Владимира. Фонд, созданный в 2015 году, поддерживает социальные инициативы, благотворительные и образовательные программы.