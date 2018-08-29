РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Папе Франциску грозит судьба страшнее, чем у предшественника

(обновлено: 08:12 29.08.2018)
024055
© AFP 2018 / Alberto PizzoliПапа Римский Франциск на площади Святого Петра в ВатиканеПапа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Педофильский скандал в Ватикане разгорелся с новой силой. Теперь в укрывательстве совратителей обвинили самого папу Франциска. Главный его обличитель, влиятельный экс-госсекретарь Ватикана Карло Вигано даже призвал его "уйти в отставку". И правителю Святого престола, похоже, нечем ответить.

"Злоупотреблял властью"

Еще никогда папа Франциск не выглядел таким растерянным на пресс-конференции. "Я должен искренне сказать вам и всем интересующимся: прочтите и сделайте выводы сами. Я же ни слова не скажу об этом письме", — ответил понтифик на вопрос какого-то журналиста.

Речь идет об обращении, которое несколькими часами ранее опубликовал архиепископ Карло Вигано (имеется в распоряжении РИА Новости). В нем подробно описывается "внутренняя кухня" Ватикана в первые месяцы после избрания папы Франциска. Например, новый понтифик приблизил к себе кардинала Теодора Маккэррика, бывшего архиепископа Ньюарка, хотя знал, что за тем тянется "дурной шлейф". Еще в 2000 году Ватикан уведомляли о том, что Маккэррик спит с семинаристами и несовершеннолетними прихожанами. И Вигано просил тогдашнего папу Бенедикта XVI проверить информацию.

Скриншот страницы из письма архиепископа Карло Вигано об укрывательстве папой Франциском кардинала Теодора Маккэррика
Скриншот страницы из письма архиепископа Карло Вигано об укрывательстве папой Франциском кардинала Теодора Маккэррика

Более 11 лет, с 1998 по 2009 год, монсеньор Вигано был госсекретарем города-государства, фактически вторым человеком в церкви. В 2011-2016 годах он апостольский нунций (посол) в США, где у Римско-католической церкви достаточно сильные позиции. Уж кто-кто, а он наверняка был в курсе многих церковных интриг и тайн.

Архиепископ утверждает, что папа Бенедикт "наложил на Маккэррика санкции". Ему нельзя было даже появляться в Риме и служить мессу. А ватиканские чиновники ждали предъявления обвинения кардиналу уже со стороны светских властей.

Протестующий с плакатом у здания суда в Мельбурне, где рассматривается дело в отношении кардинала Джорджа Пелла. 1 мая 2018
© AFP 2018 / William West
"Сотни педофилов, тысячи детей". В США раскрыли шокирующие тайны церкви
Однако летом 2013 года папа Франциск снял с Маккэррика все запреты. Хотя, как пишет Вигано, прекрасно знал, за что они наложены, и должен был "отвернуться от него, когда впервые узнал о совершенных преступлениях".

Между тем шокирующие подробности сексуальных похождений Маккэррика вскрылись лишь в июле этого года: церковный суд архиепархии Нью-Йорка обнародовал свидетельства о случаях домогательств с его стороны в начале 1970-х. "Во время подготовки к рождественской мессе Маккэррик последовал за подростком в туалет и напал там на него, пытаясь засунуть руки ему в штаны. Мальчику пришлось его оттолкнуть", — заявил на заседании суда Патрик Ноакер, адвокат одного из истцов.

И хотя Маккэрик отрицает все обвинения, сан кардинала он с себя все же снял — такого в Римско-католической церкви не случалось сто лет. А папа Франциск повелел ему "блюсти молитвенную и покаянную жизнь в уединении", пока его дело будут рассматривать в Ватикане. Экс-кардиналу грозит лишение духовного сана и всех сопутствующих привилегий.

Ватикан под ударом

Папа общался с журналистами на борту самолета, возвращавшегося в Рим из Дублина. Его визит в Ирландию западные СМИ окрестили "самым трудным для понтифика". Там он постоянно говорил о стыде, который испытывает за церковь, но ни слова о том, как искоренить педофилию. Хотя все ждали от него именно конкретики.

"Святой престол недвусмысленно осуждает сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних", — повторяют в Ватикане уже не первый год.

Вид на собор Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ватикан испытывает стыд из-за обвинения в педофилии священников в США
Большим ударом для града Святого Петра стал доклад Большой коллегии присяжных Пенсильвании. Там на 1356 страницах до мельчайших шокирующих подробностей описаны сексуальные преступления священников в одном отдельно взятом американском штате. Папа Франциск заявил тогда, что "испытывает стыд и покаяние".

А в мае полиция Чили возбудила уголовные дела против 14 католических священников, что привело к отставке всех 34 епископов этой страны. Несколькими месяцами ранее визит папы в Чили был омрачен массовыми акциями протеста и беспорядками, вплоть до поджогов церквей. И все потому, что он публично заступился за епископа Хуана Барроса, обвиняемого в укрывательстве педофилов.

Скандальный госсекретарь

Впрочем, такая реакция папы Франциска на письмо — совет журналистам "самим сделать выводы" — может быть связана и с тем, что у архиепископа Вигано тоже далеко не безупречная репутация. В 2014 году он, будучи нунцием (послом) в США, распорядился прекратить внутрицерковное расследование, связанное с обвинениями в сексуальных домогательствах архиепископа Иоанна Нинштедта. По крайней мере, в этом уверены американские СМИ.

Кроме того, Вигано фигурирует в секретных документах и письмах о банковских махинациях Святого престола, ставших достоянием общественности в 2012 году. В них тогда еще госсекретарь Ватикана жалуется папе Бенедикту XVI на коррупцию и развязанную против него информационную кампанию. Некоторые журналисты расценили эту риторику как попытку попросту умыть руки. Ведь "Ватиликс" (так окрестили скандал с утечкой документов), по одной из версий, привел ни много ни мало к отречению главы Римской церкви.

Крест на рясе кардинала
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
"Наследие кардинала": почему борьба папы с педофилами зашла в тупик
А новый папа, по сути, понизил Вигано в должности. Однако "ссылка" в Америку, по всей видимости, лишь усилила позиции экс-госсекретаря, ведь на тот момент католическую церковь в США возглавлял могущественный кардинал Раймунд Берк, открыто выступавший против Франциска.

Теперь Вигано смело призывает понтифика воплотить в жизнь слова о "покаянии и стыде": "В этот чрезвычайно драматический для церкви момент он должен признать допущенные ошибки. Соблюдая провозглашенный принцип нулевой толерантности (к преступлениям сексуального характера. — Прим. ред.), папа Франциск должен подать пример кардиналам, которые покрывали злоупотребления Маккэррика, и уйти в отставку вместе с ними".

Почему сейчас?

"Сам по себе призыв к папе Франциску со стороны одного из авторитетных прелатов уйти на покой — явление уникальное, это большая неожиданность", — полагает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.

Папа римский Франциск
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto
"Папа Франциск — еретик!": союзники Трампа готовятся расколоть Ватикан
Он считает, что папа ответил на письмо все же "достаточно жестко". Это говорит о том, что глава Ватикана "не собирается оправдываться" и "не чувствует себя виноватым" перед кем-либо.

Куда интереснее другое. Почему Карло Вигано именно сейчас опубликовал свое письмо? "Ведь само по себе расследование по Маккэррику уже закончилось. Я думаю, что заявление архиепископа надо рассматривать с точки зрения внутренних ватиканских интриг, которыми полон этот город-государство", — подчеркивает эксперт.

За минувшие пять лет недруги папы Франциска не раз открыто выступали против него. Но он твердо отражал нападки. Однако нынешний удар — наиболее болезненный, ведь самого главу церкви обвинили в укрывательстве педофилов. Поэтому призыв видного епископа вполне может реализоваться. И тогда у католиков будут уже два "папы на покое" — Бенедикт и Франциск. Впервые в истории.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена