Папе Франциску грозит судьба страшнее, чем у предшественника

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Педофильский скандал в Ватикане разгорелся с новой силой. Теперь в укрывательстве совратителей обвинили самого папу Франциска. Главный его обличитель, влиятельный экс-госсекретарь Ватикана Карло Вигано даже призвал его "уйти в отставку". И правителю Святого престола, похоже, нечем ответить.
"Злоупотреблял властью"
Еще никогда папа Франциск не выглядел таким растерянным на пресс-конференции. "Я должен искренне сказать вам и всем интересующимся: прочтите и сделайте выводы сами. Я же ни слова не скажу об этом письме", — ответил понтифик на вопрос какого-то журналиста.
Речь идет об обращении, которое несколькими часами ранее опубликовал архиепископ Карло Вигано (имеется в распоряжении РИА Новости). В нем подробно описывается "внутренняя кухня" Ватикана в первые месяцы после избрания папы Франциска. Например, новый понтифик приблизил к себе кардинала Теодора Маккэррика, бывшего архиепископа Ньюарка, хотя знал, что за тем тянется "дурной шлейф". Еще в 2000 году Ватикан уведомляли о том, что Маккэррик спит с семинаристами и несовершеннолетними прихожанами. И Вигано просил тогдашнего папу Бенедикта XVI проверить информацию.
Более 11 лет, с 1998 по 2009 год, монсеньор Вигано был госсекретарем города-государства, фактически вторым человеком в церкви. В 2011-2016 годах он апостольский нунций (посол) в США, где у Римско-католической церкви достаточно сильные позиции. Уж кто-кто, а он наверняка был в курсе многих церковных интриг и тайн.
Архиепископ утверждает, что папа Бенедикт "наложил на Маккэррика санкции". Ему нельзя было даже появляться в Риме и служить мессу. А ватиканские чиновники ждали предъявления обвинения кардиналу уже со стороны светских властей.
Между тем шокирующие подробности сексуальных похождений Маккэррика вскрылись лишь в июле этого года: церковный суд архиепархии Нью-Йорка обнародовал свидетельства о случаях домогательств с его стороны в начале 1970-х. "Во время подготовки к рождественской мессе Маккэррик последовал за подростком в туалет и напал там на него, пытаясь засунуть руки ему в штаны. Мальчику пришлось его оттолкнуть", — заявил на заседании суда Патрик Ноакер, адвокат одного из истцов.
И хотя Маккэрик отрицает все обвинения, сан кардинала он с себя все же снял — такого в Римско-католической церкви не случалось сто лет. А папа Франциск повелел ему "блюсти молитвенную и покаянную жизнь в уединении", пока его дело будут рассматривать в Ватикане. Экс-кардиналу грозит лишение духовного сана и всех сопутствующих привилегий.
Ватикан под ударом
Папа общался с журналистами на борту самолета, возвращавшегося в Рим из Дублина. Его визит в Ирландию западные СМИ окрестили "самым трудным для понтифика". Там он постоянно говорил о стыде, который испытывает за церковь, но ни слова о том, как искоренить педофилию. Хотя все ждали от него именно конкретики.
"Святой престол недвусмысленно осуждает сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних", — повторяют в Ватикане уже не первый год.
А в мае полиция Чили возбудила уголовные дела против 14 католических священников, что привело к отставке всех 34 епископов этой страны. Несколькими месяцами ранее визит папы в Чили был омрачен массовыми акциями протеста и беспорядками, вплоть до поджогов церквей. И все потому, что он публично заступился за епископа Хуана Барроса, обвиняемого в укрывательстве педофилов.
Скандальный госсекретарь
Впрочем, такая реакция папы Франциска на письмо — совет журналистам "самим сделать выводы" — может быть связана и с тем, что у архиепископа Вигано тоже далеко не безупречная репутация. В 2014 году он, будучи нунцием (послом) в США, распорядился прекратить внутрицерковное расследование, связанное с обвинениями в сексуальных домогательствах архиепископа Иоанна Нинштедта. По крайней мере, в этом уверены американские СМИ.
Кроме того, Вигано фигурирует в секретных документах и письмах о банковских махинациях Святого престола, ставших достоянием общественности в 2012 году. В них тогда еще госсекретарь Ватикана жалуется папе Бенедикту XVI на коррупцию и развязанную против него информационную кампанию. Некоторые журналисты расценили эту риторику как попытку попросту умыть руки. Ведь "Ватиликс" (так окрестили скандал с утечкой документов), по одной из версий, привел ни много ни мало к отречению главы Римской церкви.
Теперь Вигано смело призывает понтифика воплотить в жизнь слова о "покаянии и стыде": "В этот чрезвычайно драматический для церкви момент он должен признать допущенные ошибки. Соблюдая провозглашенный принцип нулевой толерантности (к преступлениям сексуального характера. — Прим. ред.), папа Франциск должен подать пример кардиналам, которые покрывали злоупотребления Маккэррика, и уйти в отставку вместе с ними".
Почему сейчас?
"Сам по себе призыв к папе Франциску со стороны одного из авторитетных прелатов уйти на покой — явление уникальное, это большая неожиданность", — полагает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.
Куда интереснее другое. Почему Карло Вигано именно сейчас опубликовал свое письмо? "Ведь само по себе расследование по Маккэррику уже закончилось. Я думаю, что заявление архиепископа надо рассматривать с точки зрения внутренних ватиканских интриг, которыми полон этот город-государство", — подчеркивает эксперт.
За минувшие пять лет недруги папы Франциска не раз открыто выступали против него. Но он твердо отражал нападки. Однако нынешний удар — наиболее болезненный, ведь самого главу церкви обвинили в укрывательстве педофилов. Поэтому призыв видного епископа вполне может реализоваться. И тогда у католиков будут уже два "папы на покое" — Бенедикт и Франциск. Впервые в истории.