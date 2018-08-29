Папе Франциску грозит судьба страшнее, чем у предшественника

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Педофильский скандал в Ватикане разгорелся с новой силой. Теперь в укрывательстве совратителей обвинили самого папу Франциска. Главный его обличитель, влиятельный экс-госсекретарь Ватикана Карло Вигано даже призвал его "уйти в отставку". И правителю Святого престола, похоже, нечем ответить.

"Злоупотреблял властью"

Еще никогда папа Франциск не выглядел таким растерянным на пресс-конференции. "Я должен искренне сказать вам и всем интересующимся: прочтите и сделайте выводы сами. Я же ни слова не скажу об этом письме", — ответил понтифик на вопрос какого-то журналиста.

Речь идет об обращении, которое несколькими часами ранее опубликовал архиепископ Карло Вигано (имеется в распоряжении РИА Новости). В нем подробно описывается "внутренняя кухня" Ватикана в первые месяцы после избрания папы Франциска. Например, новый понтифик приблизил к себе кардинала Теодора Маккэррика, бывшего архиепископа Ньюарка, хотя знал, что за тем тянется "дурной шлейф". Еще в 2000 году Ватикан уведомляли о том, что Маккэррик спит с семинаристами и несовершеннолетними прихожанами. И Вигано просил тогдашнего папу Бенедикта XVI проверить информацию.

Скриншот страницы из письма архиепископа Карло Вигано об укрывательстве папой Франциском кардинала Теодора Маккэррика Скриншот страницы из письма архиепископа Карло Вигано об укрывательстве папой Франциском кардинала Теодора Маккэррика

Более 11 лет, с 1998 по 2009 год, монсеньор Вигано был госсекретарем города-государства, фактически вторым человеком в церкви. В 2011-2016 годах он апостольский нунций (посол) в США, где у Римско-католической церкви достаточно сильные позиции. Уж кто-кто, а он наверняка был в курсе многих церковных интриг и тайн.

Архиепископ утверждает, что папа Бенедикт "наложил на Маккэррика санкции". Ему нельзя было даже появляться в Риме и служить мессу. А ватиканские чиновники ждали предъявления обвинения кардиналу уже со стороны светских властей.

Однако летом 2013 года папа Франциск снял с Маккэррика все запреты. Хотя, как пишет Вигано, прекрасно знал, за что они наложены, и должен был "отвернуться от него, когда впервые узнал о совершенных преступлениях".

Между тем шокирующие подробности сексуальных похождений Маккэррика вскрылись лишь в июле этого года: церковный суд архиепархии Нью-Йорка обнародовал свидетельства о случаях домогательств с его стороны в начале 1970-х. "Во время подготовки к рождественской мессе Маккэррик последовал за подростком в туалет и напал там на него, пытаясь засунуть руки ему в штаны. Мальчику пришлось его оттолкнуть", — заявил на заседании суда Патрик Ноакер, адвокат одного из истцов.

И хотя Маккэрик отрицает все обвинения, сан кардинала он с себя все же снял — такого в Римско-католической церкви не случалось сто лет. А папа Франциск повелел ему "блюсти молитвенную и покаянную жизнь в уединении", пока его дело будут рассматривать в Ватикане. Экс-кардиналу грозит лишение духовного сана и всех сопутствующих привилегий.

Ватикан под ударом

Папа общался с журналистами на борту самолета, возвращавшегося в Рим из Дублина. Его визит в Ирландию западные СМИ окрестили "самым трудным для понтифика". Там он постоянно говорил о стыде, который испытывает за церковь, но ни слова о том, как искоренить педофилию. Хотя все ждали от него именно конкретики.

"Святой престол недвусмысленно осуждает сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних", — повторяют в Ватикане уже не первый год.

Большим ударом для града Святого Петра стал доклад Большой коллегии присяжных Пенсильвании. Там на 1356 страницах до мельчайших шокирующих подробностей описаны сексуальные преступления священников в одном отдельно взятом американском штате. Папа Франциск заявил тогда, что "испытывает стыд и покаяние".

А в мае полиция Чили возбудила уголовные дела против 14 католических священников, что привело к отставке всех 34 епископов этой страны. Несколькими месяцами ранее визит папы в Чили был омрачен массовыми акциями протеста и беспорядками, вплоть до поджогов церквей. И все потому, что он публично заступился за епископа Хуана Барроса, обвиняемого в укрывательстве педофилов.

Скандальный госсекретарь

Впрочем, такая реакция папы Франциска на письмо — совет журналистам "самим сделать выводы" — может быть связана и с тем, что у архиепископа Вигано тоже далеко не безупречная репутация. В 2014 году он, будучи нунцием (послом) в США, распорядился прекратить внутрицерковное расследование, связанное с обвинениями в сексуальных домогательствах архиепископа Иоанна Нинштедта. По крайней мере, в этом уверены американские СМИ.

Кроме того, Вигано фигурирует в секретных документах и письмах о банковских махинациях Святого престола, ставших достоянием общественности в 2012 году. В них тогда еще госсекретарь Ватикана жалуется папе Бенедикту XVI на коррупцию и развязанную против него информационную кампанию. Некоторые журналисты расценили эту риторику как попытку попросту умыть руки. Ведь "Ватиликс" (так окрестили скандал с утечкой документов), по одной из версий, привел ни много ни мало к отречению главы Римской церкви.

А новый папа, по сути, понизил Вигано в должности. Однако "ссылка" в Америку, по всей видимости, лишь усилила позиции экс-госсекретаря, ведь на тот момент католическую церковь в США возглавлял могущественный кардинал Раймунд Берк, открыто выступавший против Франциска.

Теперь Вигано смело призывает понтифика воплотить в жизнь слова о "покаянии и стыде": "В этот чрезвычайно драматический для церкви момент он должен признать допущенные ошибки. Соблюдая провозглашенный принцип нулевой толерантности (к преступлениям сексуального характера. — Прим. ред.), папа Франциск должен подать пример кардиналам, которые покрывали злоупотребления Маккэррика, и уйти в отставку вместе с ними".

Почему сейчас?

"Сам по себе призыв к папе Франциску со стороны одного из авторитетных прелатов уйти на покой — явление уникальное, это большая неожиданность", — полагает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.

Он считает, что папа ответил на письмо все же "достаточно жестко". Это говорит о том, что глава Ватикана "не собирается оправдываться" и "не чувствует себя виноватым" перед кем-либо.

Куда интереснее другое. Почему Карло Вигано именно сейчас опубликовал свое письмо? "Ведь само по себе расследование по Маккэррику уже закончилось. Я думаю, что заявление архиепископа надо рассматривать с точки зрения внутренних ватиканских интриг, которыми полон этот город-государство", — подчеркивает эксперт.

За минувшие пять лет недруги папы Франциска не раз открыто выступали против него. Но он твердо отражал нападки. Однако нынешний удар — наиболее болезненный, ведь самого главу церкви обвинили в укрывательстве педофилов. Поэтому призыв видного епископа вполне может реализоваться. И тогда у католиков будут уже два "папы на покое" — Бенедикт и Франциск. Впервые в истории.