Епископ Иерусалима отметил тяжелое положение палестинцев

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Политические условия в Палестине ведут к страданиям всего палестинского народа, включая палестинцев-христиан, заявил в интервью РИА Новости епископ Иерусалимской православной церкви архиепископ Севастийский Феодосий.

"Страдания палестинских христиан – это те же страдания всего палестинского народа. Оккупация и политические условия, в которых он живет, от них страдает весь палестинский народ, все его составляющие без исключения", — заявил Феодосий.

Он добавил, что христиане в Палестине всегда были "пионерами в культурной, интеллектуальной, творческой" жизни и продолжают нести свою миссию на Святой земле и Арабском Востоке в целом.

"Христиане в Палестине – не меньшинство, не община и не гости, не прохожие, они произошли из нашей страны. Палестинские христиане гордятся своей принадлежностью к своей церкви, так же, как они гордятся своей принадлежностью к стране", — отметил епископ Феодосий, добавив, что именно Палестина стала колыбелью христианства, откуда религия распространилась на восток и на запад.