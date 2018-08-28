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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Семечки, смерть и русский Нотр-Дам: верующие встречают Успение Богородицы

(обновлено: 08:12 28.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкБожественная литургия в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Архивное фотоБожественная литургия в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Алексей Михеев. Православные верующие во вторник отмечают один из двенадцати главных праздников церковного года — Успение Богородицы. Как этот день стал торжеством, нужно ли по этому поводу освящать семена подсолнуха и восстановят ли "успенский Нотр-Дам" в центре российской столицы — в материале РИА Новости.

Вечность не гарантирована?

Славянское слово "успение" означает сон, и, согласно церковной традиции, смысл этого праздника сродни смыслу Пасхи — это победа над смертью: тела Божией Матери в гробнице не нашли, остались только ее погребальные одежды. А вечером она явилась апостолам, попросила их радоваться и пообещала быть с ними "во все дни".

Божественная литургия в праздник Успения Пресвятой Богородицы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Праздник Успения Богородицы по православному календарю
По учению церкви, тело Девы Марии было взято на небо. Смерти нет, раз Христос воскрес и его мать не умерла, однако люди боятся смерти по сей день.

"Надо понимать, что мы сегодня празднуем не смерть. В православном предании есть понятие "второй смерти", которая наступит для грешников после Страшного суда. А пока мы все ждем второго пришествия, это успение, сон, в котором мы будем пребывать до того момента, когда Христос второй раз придет в мир и наступит Царствие Божие", — рассказывает врач-реаниматолог Первой московской подстанции скорой и неотложной медицинской помощи иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

По его словам, "первая", земная смерть страшна только потому, что человек не видит "гарантий" последующей жизни, даже если уверяет себя, что она есть. "А посмертная участь Богородицы ясна и понятна всем, и ее можно назвать утешительным примером. Всем нам наука: будешь с праведными, и не надо будет бояться смерти", — объясняет отец Феодорит.

"А если там ничего нет? Это вопрос только нашего доверия к Богу. Если мы не просто верим в Него, а доверяем Ему, то верим и Его словам о том, что со смертью тела у нас ничего не заканчивается. А дальше тоже вопрос нашего доверия, если мы стремимся к Нему, то верим, что Он нас не бросит", — подчеркивает врач-иеромонах.

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкИкона "Успение Пресвятой Богородицы"
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Икона "Успение Пресвятой Богородицы"

Достоевский и устрицы

Чин погребения Богоматери
© РИА Новости / Олег Макаров
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Успение Богородицы: загадки "второй Пасхи"
На Руси праздник Успения подводил итог всему году — вскоре после него до календарной реформы Петра I встречали Новый год. В этот день освящали в храмах все злаки, что выросли в поле, — Успение было своего рода "последней жатвой". Но сегодня к этой традиции относятся с юмором. Так, настоятель московского университетского храма святой мученицы Татианы протоиерей Владимир Вигилянский не представляет себе, как употреблять в пищу освященные семечки. "Их же нельзя будет потом выплюнуть!" — смеется батюшка. А отец Феодорит иронично видит смысл разве что в возможном освящении хмеля.

"Если серьезно, то чем больше мы любим Бога, тем больше у нас шанс оказаться с Ним", — напоминает он.

"Достоевский писал: если Бога нет, то все дозволено. Проблема в том, что все дозволено, и если Бог есть. Но надо ли уклоняться от пути к Богу, чтобы что-то здесь сделать? Творить зло, если можно делать добро? Даже если ты атеист. Ради денег? Но ты не съешь больше, чем сможешь, а если ты убьешь человека ради того, чтобы съесть устриц, велик шанс лишиться возможности их есть на много лет. Зло ради зла бессмысленно, а зло ради добра — чревато", — заключает собеседник.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкБожественная литургия в праздник Успения Пресвятой Богородицы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Божественная литургия в праздник Успения Пресвятой Богородицы

Храм, покоривший Наполеона

Со времен святого князя Владимира успенские храмы на Руси строили повсюду. Первый соборный киевский храм, Десятинная церковь, был посвящен Успению Богородицы, а к XIV веку успенские храмы были главными в Суздале, Ростове, Ярославле, Звенигороде и, наконец, в Москве. Успенский собор Кремля стал главным храмом Русской православной церкви, здесь венчались на царство все русские цари и императоры, а во времена патриаршества возводились на престол патриархи.

Встреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара. 24 августа 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
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"От руки идет тепло": в Россию привезли самые необычные мощи
Самый яркий памятник "нарышкинского барокко", прозванный "русский Нотр-Дам", находился в Москве на Покровке. Это была любимая церковь Достоевского.

"Его жена вспоминала, что в Москве он возил ее, "коренную петербурженку", посмотреть на эту церковь, потому что чрезвычайно ценил ее архитектуру. И бывая в Москве один, Достоевский всегда ехал на Покровку помолиться в Успенской церкви и полюбоваться ею. Он заранее останавливал извозчика и шел пешком, чтобы по пути рассмотреть храм во всей красе. Москва для него была городом церквей и колокольного звона, а Успенская церковь — истинным, национальным символом Москвы", — пишут на своем сайте энтузиасты, пытающиеся возродить храм.

Храм Успения в Котельниках, который, по легенде, сам Наполеон распорядился охранять от пожара и мародеров, а потом якобы был намерен перенести в Париж, пережил и пожары, и мародеров. И даже вдохновил Растрелли на строительство Смольного собора в Петербурге. Не пережил он только советской власти — под предлогом расширения Покровки храм снесли, на его месте соорудили пивную.

В праздник Успения Божией Матери в сквере, где раньше стоял храм, будет совершен молебен. Возможно, однажды храм возродится и снова станет восхищать приезжих французов.

 

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Религия и мировоззрение
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