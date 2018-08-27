Патриарх Кирилл надеется на урегулирование проблемы Корейского полуострова

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Урегулирование проблемы Корейского полуострова может быть достигнуто только мирным путем, международное сообщество не должно вмешиваться во внутренние дела корейцев, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с делегацией Православного комитета КНДР.
Он добавил, что мировое сообщество должно "поддерживать эти усилия корейского народа к объединению, но не вмешиваться во внутренние дела корейцев". По мнению предстоятеля Русской православной церкви, жители севера и юга Кореи способны самостоятельно преодолеть существующее разделение "без вмешательства извне".
Предстоятель РПЦ приветствовал состоявшуюся ранее встречу лидеров КНДР и Южной Кореи и подписание ими соответствующего документа 27 апреля, назвав это "эпохальным событием". "Считаю, что подписанная декларация открывает совершенно конкретные возможности для того, чтобы усилился процесс интеграции двух частей Кореи. Провозглашенные принципы взаимоотношения севера и юга Кореи — такие, как национальное примирение, миролюбие, стремление к объединению корейского народа — нам очень близки и понятны", — отметил патриарх.
Глава РПЦ убежден, что Россия также должна участвовать в этом процессе. Со своей стороны Русская православная церковь намерена "развивать и укреплять гуманитарные связи, в том числе расширять контакты между верующими наших стран", заключил патриарх Кирилл.