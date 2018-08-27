Патриарх Кирилл надеется на урегулирование проблемы Корейского полуострова

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Урегулирование проблемы Корейского полуострова может быть достигнуто только мирным путем, международное сообщество не должно вмешиваться во внутренние дела корейцев, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с делегацией Православного комитета КНДР.

"С удовлетворением отмечаю, что политическая ситуация на полуострове развивается в положительном направлении. Глубоко убежден, что комплексное урегулирование проблемы Корейского полуострова может быть достигнуто только мирным путем. Выражаю свое мнение, что задачей мирового сообщества является создание условий для преодоления многострадальным корейским народом вызванного политическими катаклизмами XX века разделения", — сказал патриарх.

Он добавил, что мировое сообщество должно "поддерживать эти усилия корейского народа к объединению, но не вмешиваться во внутренние дела корейцев". По мнению предстоятеля Русской православной церкви, жители севера и юга Кореи способны самостоятельно преодолеть существующее разделение "без вмешательства извне".

Предстоятель РПЦ приветствовал состоявшуюся ранее встречу лидеров КНДР и Южной Кореи и подписание ими соответствующего документа 27 апреля, назвав это "эпохальным событием". "Считаю, что подписанная декларация открывает совершенно конкретные возможности для того, чтобы усилился процесс интеграции двух частей Кореи. Провозглашенные принципы взаимоотношения севера и юга Кореи — такие, как национальное примирение, миролюбие, стремление к объединению корейского народа — нам очень близки и понятны", — отметил патриарх.

По мнению духовного лидера, прошедшая в июне встреча председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа также стала "одним из шагов по закреплению позитивной динамики в урегулировании региональной проблемы". Патриарх выразил надежду, что переговоры Ким Чен Ына и Трампа будут содействовать снижению уровня напряженности на Корейском полуострове.

Глава РПЦ убежден, что Россия также должна участвовать в этом процессе. Со своей стороны Русская православная церковь намерена "развивать и укреплять гуманитарные связи, в том числе расширять контакты между верующими наших стран", заключил патриарх Кирилл.