Муфтий рассказал, о чем россияне молились во время хаджа

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Во время паломничества в Саудовскую Аравию российские мусульмане просили Всевышнего о мире во весм мире, а также о стабильности и процветании России. Об этом заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин.

"За все дни пребывания в Мекке и Медине наши главные просьбы Всевышнему были посвящены о сохранении мира и стабильности во всем мире и процветании России. Очевидно, звучит очень пафосно, но это действительно так. Нам скрывать нечего, тем более находимся на святых для правоверных местах (Мекке и Медине)", — заявил Самигуллин, который также совершал хадж в этом году.

Глава ДУМ РТ также сказал, что россияне молились о здоровье своих родных и близких.

"Причем, этими близкими не всегда являются мусульмане – это могут быть друзья или соседи нынешних паломников", — добавил муфтий Татарстана.

По его словам, россияне во время хаджа продемонстрировали все лучшие качества мусульман – взаимопомощь, доброе отношение друг к другу.

"Многие отметили, что российская делегация была подготовлена к хаджу на достойном уровне и в наш адрес не было замечаний. В каждой нашей группе назначался старший, слаженно работали штатные врачи, любые вопросы решались на месте и весьма оперативно. Постоянно были на связи с родственниками в России. Рядовые паломники заранее были ознакомлены с обрядами и традициями, что позволило совершить хадж без никаких проблем", — добавил муфтий.

В этом году в хадже побывали 22,5 тысяч российских мусульман.