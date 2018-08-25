В Краснодаре мощам святителя Спиридона поклонились восемь тысяч паломников

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Более восьми тысяч верующих поклонились привезенным в Россию с греческого острова Корфу мощам святителя Спиридона Тримифунтского в первый день их пребывания в Краснодаре, сообщает в субботу сайт Московского патриархата.
"С 12.30 (24 августа) до 9.00 (25 августа) мощам святителя поклонились более восьми тысяч человек. Паломники прибывают из Абхазии, Крыма, Адыгеи, Волгоградской и Астраханской областей, Чеченской республики и Ставропольского края", — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что очередь к мощам растянулась на квартал перед Екатерининским кафедральным собором, люди проводят в ней по несколько часов. Волонтеры приносят паломникам воду. На территории собора работает киоск с выпечкой, есть лавочки, на которых можно отдохнуть. Без очереди добровольцы пропускают пожилых людей, беременных женщин, семьи с маленькими детьми.
Принесение мощей святителя Спиридона организует благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира. Фонд, созданный в 2015 году, поддерживает социальные инициативы, благотворительные и образовательные программы.
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