Папа Римский Франциск разделяет стыд католиков из-за скандалов с педофилией

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Папа Римский Франциск во время визита в Ирландию заявил, что разделяет "боль и стыд католического сообщества" из-за скандалов, связанных со случаями домогательств в отношении детей со стороны представителей церкви, сообщает телеканал RTE.
В субботу папа Римский Франциск прибыл в аэропорт столицы Ирландии Дублина, это первая поездка главы Римско-католической церкви в эту страну с 1979 года. Из аэропорта он направился в официальную резиденцию президента Ирландии Майкла Хиггинса, где встретился с главой государства.
Как сообщил во вторник глава службы печати Святого престола Грег Берк, в ходе поездки в Дублин папа Франциск также встретится с жертвами сексуального насилия со стороны католических священнослужителей. В понедельник понтифик подписал специальное "Послание народу Божию", в котором сурово осудил педофилию и призвал искоренить данное позорное явление из жизни клира.