В РПЦ прокомментировали случай с прикрытыми обнаженными статуями в вузе

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В Московском патриархате не приветствовали инициативу Новосибирского госуниверситета архитектуры и дизайна прикрыть тканью обнаженные статуи перед началом круглого стола с участием представителей местной епархии, сравнив это с "проявлением средневекового сознания".

В четверг в вузе состоялось одно из мероприятий в рамках форума "Новосибирск — город безграничных возможностей" с участием священнослужителей и прихожан Русской православной церкви. Перед его началом сотрудники вуза прикрыли тканями в фойе первого этажа статуи обнаженных мужчин и женщин.

В самом вузе РИА Новости ранее сообщили, что решение о том, чтобы прикрыть статуи, принимали не представители учебного заведения, так как университет лишь предоставлял площадку для проведения "круглого стола". По мнению представителя вуза, вероятно, такое решение приняла служба протокола городского форума: "возможно, кто-то обратил внимание, что, может, это не совсем уместный вид, потому что здесь ходят люди в рясах".

"Расхожие представления о Церкви"

Комментируя данное сообщение, зампредседателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько) обратил внимание, что не епархия выступила с данной инициативой.

"Говорят, когда-то давно один папа Римский приказал замазать обнаженное тело во фреске Микеланджело "Страшный суд"… Для нас это некое проявление такого средневекового сознания, нам это сознание трудно принять. Но в данном случае я хотел бы отметить, что носителем этого сознания оказалась не Церковь, не Церковь же просила это сделать", — сказал РИА Новости игумен Серапион.

По его мнению, произошедшее в Новосибирске "иллюстрирует некие расхожие представления о Церкви, которые существуют в обществе и которые очень часто совершенно далеки от реальности". "Некоторые, наверное, думают, что верующие люди совершенно далеки от современной культуры, и тогда возникает такая ситуация", — отметил замглавы миссионерского отдела.

"Но это, повторяю, порождение не церковного мышления, а некой проекции, восприятия Церкви в обществе… И мы сталкиваемся не с какими-то проявлениями реакции Церкви на то или иное событие, а с существованием определенного, неверного представления о позиции Церкви", — добавил Митько.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в свою очередь заявил, что сотрудники вуза "переусердствовали".

"Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет… А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят на экскурсии? И, кстати, почему только духовенство? Мирянам, значит, можно?" — написал Легойда в Telegram.

Не менее резко высказался и известный церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш), заявивший, что "событие в Новосибирске, как поется в известной песне, ни в какие ворота не лезет". "Если бы я был в числе священников, приглашенных в тот день в Университет архитектуры и дизайна, я бы в жестких выражениях потребовал снять декорации или ушел бы прочь", — сказал РИА Новости иеромонах Макарий.

При этом он привел подлинно "православный взгляд на дело" — отрывок из знаменитой "Лествицы" святого VII века Иоанна Лествичника, написавшего дословно следующее: "Некто увидев необыкновенную женскую красоту, весьма прославил о ней Творца, и от одного этого видения возгорелся любовию к Богу".

"Ничто не должно смущать"

Вместе с тем, полного единства по этому вопросу в православной среде всё же нет. Так, один из непосредственных участников мероприятия, настоятель Покровского храма Новосибирска протоиерей Александр Матрук как раз с пониманием отнесся к действиям руководства архитектурного вуза.

Комментируя происшедшее, он заметил, что у разных людей есть разные взгляды на искусство, и одно дело, когда студенты этого учебного заведения, в соответствии с их образовательной программой учатся "писать с натуры и с этих скульптур", и другое дело, когда "пришли внешние люди, в большинстве своем церковные". Священник пояснил, что "ничего не должно смущать человека".

Летом 2016 года похожий случай произошел в Санкт-Петербурге, когда в центре города в рамках выставки "Микеланджело. Сотворение мира", была установлена копия знаменитой статуи Давида работы Микеланджело. После жалобы уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге одной из жительниц города на то, что статуя обнаженная, организаторами выставки был проведен специальный опрос граждан на тему, стоит ли одевать статую.

В результате более 550 голосов (37,5%) набрал вариант "Оригинальный Давид". На втором месте была идея "Давид в майке", которой отдали предпочтение 270 человек (18,3%), на третьем месте — костюм по мотивам "Звездных войн" — 192 голоса (13%). По итогам опроса организаторы оставили статую в первозданном виде.