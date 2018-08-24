В Церкви обеспокоены профпригодностью сиделок, ухаживающих за больными

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В Русской православной церкви настаивают на необходимости специального обучения для сиделок, к услугам которых прибегают родственники тяжелобольных, особенно это актуально в связи с принятием в России профессионального стандарта для людей, занятых в области патронажного ухода, сообщили РИА Новости в службе помощи "Милосердие".

Двадцать пятого августа вступает в силу первый профессиональный стандарт "Сиделка (специалист по уходу)". Согласно стандарту, медицинское образование для сиделок необязательно, но им необходимо пройти обучение по программе профессиональной подготовки.

"В стандарте все прописано подробно и хорошо, но смогут ли все сиделки соответствовать этому стандарту? Мы на практике наблюдаем, что почти никто из сиделок сейчас не обучается специально уходу за тяжелобольными людьми, в лучшем случае у сиделки есть опыт ухода или медицинское образование", — считает руководитель патронажной службы помощи на дому "Милосердие" Алена Давыдова.

По ее словам, "рынок сиделок" сегодня в основном негосударственный, а семьи больных часто обращаются в непроверенные организации и не могут сами определить компетентность нанятой сиделки. "Человек, который не обладает навыками правильного перемещения, позиционирования больного, не владеет техникой кормления, может причинить непоправимый вред здоровью больного, вплоть до смертельных исходов", — подчеркнула собеседница агентства.

По мнению Давыдовой, для сотрудников сферы ухода должна быть выстроена система обучения, так чтобы после первичной программы подготовки они могли постоянно обновлять и расширять свои знания. РПЦ, не первый год занимающаяся такой подготовкой на базе своего Свято-Димитриевского училища милосердия, готова поделиться опытом и наработками.

Летом 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить подготовку медицинских работников и сиделок к оказанию паллиативной медицинской помощи и лечению боли, а также долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами. По данным Федеральной службы государственной статистики, в Москве проживает 310 тысяч человек старше трудоспособного в возраста, около 160 тысяч человек нуждаются в получении на дому медицинских или санитарно-гигиенических процедур. Из них 30,1% испытывают значительные ограничения в осуществлении обычной деятельности и 60,2% почти или полностью прикованы к постели. Ежегодно в патронажную службу "Милосердие" поступает до 1000 обращений от людей с ограниченными возможностями здоровья и их родных с вопросами по организации ухода на дому, при этом 35% обращений поступает от одиноких граждан или граждан, чьи родственники не способны осуществлять уход самостоятельно.