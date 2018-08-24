Борт с мощами святителя Спиридона Тримифунтского приземлился в Краснодаре

КРАСНОДАР, 24 авг — РИА Новости. Борт, доставивший ковчег с десницей (правой рукой) святителя Спиридона Тримифунтского с греческого острова Корфу, приземлился в Краснодаре, ставшем первым городом пребывания святых мощей в России, сообщил РИА Новости находящийся среди встречающих христианскую святыню представитель пресс-службы Свято-Екатерининского кафедрального собора.

"Самолет с мощами только что приземлился в аэропорту Краснодара. Среди встречающих находится и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. В скором времени мы планируем доставить мощи в Свято-Екатерининский кафедральный собор, где состоится молебное пение по этому случаю с участием митрополита", — сообщил РИА Новости собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, мощи будут помещены в Свято-Екатерининском кафедральном соборе, доступ к ним будет открыт круглосуточно с 24 по 29 августа. В соборе ожидают паломников со всего Южного федерального округа.

После Кубани ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского доставят в Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары и Ярославль. В Москве мощи будут находиться с 22 сентября по 15 октября, верующие смогут поклониться им в храме Христа Спасителя. С 7 по 9 сентября ковчег со святыней принесут в три подмосковных храма — Кирилло-Мефодиевский в Подольске, Свято-Духовский в деревне Шкинь и Успенский собор города Коломны. Везде, кроме столицы, доступ к мощам будет организован круглосуточно — исключение связано с ремонтными работами в храме Христа Спасителя.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства будущий святитель отдавал на нужды ближних и странников, за что был вознагражден даром чудотворения и исцеления безнадежно больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Сам он, даже будучи епископом, по-прежнему пас овец и работал в поле.

Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Здесь, в городе Керкира, они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского.