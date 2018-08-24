Мощи святителя Спиридона Тримифунтского встречают в Краснодаре

МОСКВА/КРАСНОДАР, 24 авг — РИА Новости. Ковчег с десницей (правой рукой) святителя Спиридона Тримифунтского в пятницу доставят с греческого острова Корфу в Россию, первым пунктом пребывания христианской святыни станет Краснодар, а затем до 15 октября ковчег побывает еще в ряде городов России, включая Москву и Санкт-Петербург.

"Святитель Спиридон — величайший святой, которого почитают православные во всех концах земного шара, но не так просто попасть на Корфу, где находятся его нетленные мощи. Поэтому мы благодарны Керкирской митрополии за возможность принесения десницы этого замечательного святого в пределы Русской православной церкви и убеждены в том, что принесение мощей святителя духовно укрепит наш народ", — сказал пресс-секретарь патриарха РПЦ Кирилла священник Александр Волков.

Ранее десницу святителя Спиридона уже привозили в Россию для поклонения верующих, но в этот раз по благословению патриарха впервые ковчег со святыней посетит 12 епархий РПЦ. Организацию мероприятия взял на себя Фонд имени святого равноапостольного князя Владимира. Как уточнили в фонде, в Краснодаре мощи будут находиться в Свято-Екатерининском кафедральном соборе, доступ к ним будет открыт круглосуточно с 24 по 29 августа. "Мы ожидаем паломников со всего Южного федерального округа", — сказала представитель собора Яна Топоркова. "Молебное пение (состоится – ред.) 11.00 мск (24 августа)", — информирует сайт Екатерининского кафедрального собора.

После Кубани ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского доставят в Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары и Ярославль. В Москве мощи будут находиться с 22 сентября по 15 октября, верующие смогут поклониться им в храме Христа Спасителя. С 7 по 9 сентября ковчег со святыней принесут в три подмосковных храма — Кирилло-Мефодиевский в Подольске, Свято-Духовский в деревне Шкинь и Успенский собор города Коломны. Везде, кроме столицы, доступ к мощам будет организован круглосуточно — исключение связано с ремонтными работами в храме Христа Спасителя.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства будущий святитель отдавал на нужды ближних и странников, за что был вознагражден даром чудотворения и исцеления безнадежно больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Сам он, даже будучи епископом, по-прежнему пас овец и работал в поле.

Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Здесь, в городе Керкира, они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского.