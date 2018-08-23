Патриарх о сгоревшей церкви: это наполняет душу скорбью и возмущением

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что испытывает скорбь и возмущение в связи с происшествием в Кондопоге, где сгорела уникальная деревянная Успенская церковь.

"Та трагедия, которая произошла в Кондопоге, когда сгорела церковь, являющаяся символом не только Севера, но и, по сути, символом России, это, конечно, наполняет душу скорбью и возмущением. Как это могло все произойти?" — сказал патриарх в четверг в ходе общения с участниками III Международного православного молодежного форума.

Он также выразил благодарность добровольцам из общественной организации "Общее дело", которые своими силами все последние годы восстанавливают памятники храмовой деревянной архитектуры на Севере России.

Управление МЧС по Карелии сообщило, что 10 августа здание Успенской церкви полностью сгорело. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания назван поджог. Возбуждены уголовные дела об уничтожении объекта культурного наследия. Задержан 15-летний подросток из Петрозаводска, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и устроил поджог.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.