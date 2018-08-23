Тысячи верующих в Дамаске отметили Курбан-байрам

ДАМАСК, 23 авг – РИА Новости. Тысячи мусульман в столице Сирии отметили Курбан-байрам, торжества начались с праздничных молитв в мечетях Дамаска, а затем продолжились на городских рынках, где по традиции раздают баранину, сладости и другие продукты бедным.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году Курбан-байрам начался 21 августа.

"В праздник принято резать барашков и разделять мясо на три части. Одна часть — хозяину, вторая — в подарок гостям, третья — для бедных семей. С каждого барана примерно по 15 кусков раздаем беднякам, мне совершенно не жалко, так как если не раздам, Аллах не будет милостив ко мне", — рассказал мясник на городском рынке Мухамед Усама Хамбери.

Целый день у лавки Хамбери толпилась очередь из желающих получить свою порцию свежей баранины. Однако не только владельцы ферм и мясники занимаются благотворительностью во время праздника — люди с достатком покупают баранов, чтобы раздать мясо малоимущим.

"Богатые мусульмане, которые могут позволить себе купить барана, должны раздавать часть мяса бедным семьям. Я это делаю не только по праздникам, понимаю, что сейчас в Сирии трудные времена и в стране стало гораздо больше семей, которые нуждаются в помощи", — отметил владелец магазина одежды в Дамаске Междиль Халяби, который приобрел несколько барашков для бедных.

На другом рынке Дамаска, улицы которого ярко украшены бумажными фонарями и флажками, работает праздничная ярмарка со сладостями. Владельцы лавок раздают бесплатно всем малоимущим конфеты, пирожные и выпечку.

"Этот магазин мои предки открыли в 1860 году. В дни праздника мы обязательно раздаем сладости беднякам и семьям солдат и офицеров, погибших при защите нашей страны от террористов. Отдельное спасибо хочется сказать российской армии за помощь Сирии", — рассказал владелец лавки Абу-Бадер Ясин Хайдар.

Хайдар добавил, что в день праздника только в его лавке бесплатно раздают товаров на сумму около 3 миллионов сирийских фунтов (порядка 6 тысяч долларов). "Для меня мысль о том, что я сделаю жизнь бедной семьи чуть слаще в дни праздника, дороже любых денег, точно так же делали мой прадед, дед и отец", — отметил владелец магазина.

Помощь беженцам

В пригородах Дамаска, серьезно пострадавших от террористов во время боевых действий, в дни праздника особое внимание уделяют беженцам и людям, потерявшим жилье и средства к существованию. В частности, в городе Ялда работает центр по оказанию помощи беженцам, где они могут получить талоны на бесплатные продукты.

"Наша организация помогает беженцам, которые пришли сюда из Ярмука, почти полностью разрушенного войной. Выдаем им талоны на бесплатное мясо во время праздника, на руки каждой семье один талон, по которому люди могут получить 1,5 килограмма баранины", — сказал сотрудник центра Аднам Касим.

Касим добавил, что в центре сейчас зарегистрированы 2,4 тысячи беженцев. Кроме того, по его словам, вынужденные переселенцы также могут получить талоны на молоко и другие продукты. "Ситуация сложная, и мы стараемся помочь. Аптека рядом также выдает бесплатно лекарства тем, кто в них нуждается", — отметил сотрудник центра.

Такое количество бесплатных продуктов вызывает у беженцев искреннюю радость. "Мы живем трудно, приехали из Ярмука, денег почти нет. Мясо, которое раздают в праздник, мы не ели уже несколько месяцев. Слава Аллаху, что есть на свете добрые люди", — рассказала мать пятерых детей Оля аш-Шаир.

Помочь беженцам в праздник стараются и в соседних странах. Например, руководство Турции организовало посещение вынужденными переселенцами, которые сейчас находятся в стране, своих родственников в Сирии.

Российский центр приема, распределения и размещения беженцев также оказывает содействие сирийским властям по вопросам прибытия из-за рубежа граждан Сирии, которые хотят отметить праздник на родине.