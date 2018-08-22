Донскую икону перед 1 сентября доставят из Третьяковки в монастырь

Крестный ход с Донской иконой Божией Матери во время праздника в ее честь. Архивное фото.

Крестный ход с Донской иконой Божией Матери во время праздника в ее честь. Архивное фото.

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Донская икона Богородицы, находящаяся в Третьяковской галерее, накануне 1 сентября, по традиции, будет доставлена в столичный Донской монастырь, сообщает в среду сайт Московского патриархата.

"Первого сентября, в день чествования Донской иконы Божией Матери, в Москве пройдут торжества по случаю престольного праздника Донского ставропигиального мужского монастыря. По сложившейся традиции для молитвенного поклонения верующих в обитель из Государственной Третьяковской галереи будет принесена чудотворная Донская икона", — говорится в сообщении.

Святыня будет находиться в Большом соборе Донского монастыря с 14.00 31 августа до 12.00 3 сентября. Все это время перед иконой будут совершаться молебны с чтением акафиста.

Также 1 сентября в сквере перед Донским монастырем в 19.00 начнется музыкальный фестиваль, в котором примут участие известные и молодые музыкальные коллективы.

Донская икона Богородицы, написанная в XIV столетии, предположительно, Феофаном Греком, почитается как заступница православных воинов и всего Отечества. По преданию, этот образ находился среди русских дружинников во время Куликовской битвы в 1380 году.

Донской ставропигиальный (подчиняющийся непосредственно патриарху) мужской монастырь был основан в 1593 году. Обитель посвящена Донской иконе Божией Матери, по преданию, также избавившей Москву от разорения ханом Казы-Гиреем в 1591 году. Монастырь построен на том самом месте, где русское войско ожидало боя с неприятелем. Здесь стояла малая походная церковь, в которой царь Федор Иоаннович молился перед образом Донской Богоматери о благом исходе предстоящего сражения.

С 1919 года икона хранится в Третьяковской галерее, однако в последние годы накануне 1 сентября на несколько дней ее доставляют в Большой собор Донского монастыря.