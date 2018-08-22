В Москве откроют церковные курсы для помощников больничных священников

Епископ Пантелеимон на открытии центра для беременных и молодых мам в Москве

Епископ Пантелеимон на открытии центра для беременных и молодых мам в Москве

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности в среду объявил о наборе на курсы помощников больничных священников, которые будут организованы комиссией по больничному служению при Епархиальном совете Москвы и начнутся в октябре.

"По итогам обучения слушатели курсов будут распределяться в больничные учреждения Москвы в качестве волонтеров с перспективой дальнейшего трудоустройства", — говорится в сообщении синодального отдела.

По словам председателя комиссии по больничному служению епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, со священником в больнице обычно хочет поговорить примерно каждый третий пациент, однако в настоящее время пастырей в медучреждениях не хватает и "они просто не успевают пообщаться со всеми желающими".

Обучение на курсах помощников больничных священников будет продолжаться в течение трех месяцев, занятия будут проходить один раз в неделю. Их будут проводить больничные священники, психологи, сестры милосердия.

"В программу входят лекции и семинары на темы православного понимания страдания, развития навыков общения с пациентами и их близкими, изучения специфики социальной и духовной помощи в больнице", — отметили в синодальном отделе.

Первое занятие в рамках курсов проведет сам председатель синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон. Также со слушателями курсов встретится автор книги "Разлуки не будет", психолог и врач-рефлексотерапевт Фредерика де Грааф, много лет проработавшая в хосписах России и Англии.

Как уточнили организаторы, в числе требований к слушателям курсов – высшее образование, регулярное участие в церковных таинствах, возраст от 25 до 50 лет. Также желательно наличие у кандидата постоянного духовника.

В понедельник синодальный отдел по благотворительности объявил о начале приема заявок на участие во всероссийском конкурсе помощи бездомным имени Надежды Монетовой. В нем могут принять участие социальные работники церковных и светских организаций, помогающие людям без жилья.