Финляндия отказывает в убежище "Свидетелям Иеговы"* из России

ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг — РИА Новости. Финляндия отказывает в предоставлении убежища членам запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, представители миграционной службы страны обосновывают такие решения отсутствием в России опасности преследований для всех представителей данной организации.

Ранее СМИ сообщали, что более 200 человек из российской организации "Свидетелей Иеговы"* попросили убежище в Финляндии. Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. В своем решении Верховный суд отразил, что имущество организации подлежит обращению в собственность РФ. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы"* в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.

"Исходя из информации в стране, нельзя сделать вывод, что в России всем "Свидетелям Иеговы"* грозит опасность подвергнуться серьезным преследованиям. В России нет систематических преследований для всех "Свидетелей Иеговы"*…. Мы знаем трудную ситуацию, каждый случай индивидуально изучается",- рассказал представитель финского Управления по делам беженцев Юхи Симиля (Juha Similä) в интервью холдингу Lännen Media.

Беженцы находятся в разных частях Финляндии — в Хельсинки, Турку и приграничной с Россией Лаппеенранте, большинство решений, выданных финскими властями о предоставлении убежища, было отрицательными.

"Принято около десяти решений, большинство отрицательные. Те, кому отказано, обратились в суд", — отметил Симиля.

Как уточняется в сообщении, в России насчитывается около 172 тысяч "Свидетелей Иеговы"*.

* Запрещенная в России экстремистская организация