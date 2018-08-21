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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Более 15 млн мусульман помолились в мечетях Узбекистана на Курбан-байрам

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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГорода Мира. ТашкентГорода Мира. Ташкент
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТАШКЕНТ, 21 авг — РИА Новости. Более 15 миллионов человек во вторник приняли участие в праздничной молитве в узбекистанских мечетях в один из главных мусульманских праздников — Курбан-хайит (Курбан-байрам), сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления мусульман республики.

Мусульманский праздник Курбан-хайит (Курбан-байрам) приходится на десятый день священного месяца Зуль-Хиджа. Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку. В Узбекистане в этом году праздник впервые отмечается три дня — с 21 по 23 августа. С 1992 года в Узбекистане, где более 90% из 33-миллионного населения исповедуют ислам, ежегодно объявляются выходными днями два мусульманских праздника — Курбан-хайит и Рамазан-хайит, который в этом году также впервые праздновался три дня — 15-17 июня.

Курбан-байрам: как отмечают праздник в России и в мире
"В этом году в более 2 тысячах мечетей Узбекистана праздничный намаз прочитали более 15 миллионов человек. В молитве в этот день верующих призывают к добру, милосердию, духовному очищению", — сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.

Праздничная молитва в центральной мечети Ташкента "Хазрати Имам" прозвучала в 05.55 (03.55 мск). Там собрались более 50 тысяч мусульман, для их удобства метро и автобусы в Ташкенте начали работу в 05.00 (03.00 мск).

В дни празднования Курбан-хайита мусульмане должны совершить обряд жертвоприношения. Приносящий жертву должен из мяса жертвенного животного приготовить блюдо и угостить им всех желающих. В гости на такое угощение приходят родственники, друзья, соседи. Традиционное праздничное блюдо — плов — будут готовить во всех махаллах (местных кварталах), где к столу приглашаются жители окрестностей, пожилые и люди из малообеспеченных семей.

По традиции в этот праздник мусульмане посещают могилы родственников, люди убирают кладбища, приводят в порядок прилегающую к ним территорию.

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
В минувшие выходные по всей стране состоялся хашар — всенародный субботник, приуроченный к Курбан-хайиту и Дню независимости Узбекистана, который в 27-й раз будет отмечаться в стране 1 сентября.

Как передает национальное агентства УзА со ссылкой на республиканский благотворительный фонд "Махалля", 18-19 августа в хашаре приняли участие 16,4 миллиона человек. В течение двух дней была благоустроена территория общей площадью более 45 тысячи гектаров, очищены более 48 тысяч километров арыков и каналов, приведены в порядок свыше 9 тысяч кладбищ и около 800 мест поклонения, были побелены и подрезаны свыше 12 миллионов деревьев. К субботнику также привлекли более 17 тысяч единиц техники.

В дни хашара были также отремонтированы дома для 16 тысяч малообеспеченных семей, предоставлена материальная помощь 22 тысячам нуждающимся, из них более 14 тысяч — инвалиды и одинокие престарелые.

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