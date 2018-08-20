Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с восстановлением Соловков

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность затягиванием работ по восстановлению и развитию Соловецкого архипелага и призвал эффективно использовать выделенные на это средства из федерального бюджета.

Предстоятель Русской православной церкви в понедельник провел заседание попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря. В частности, по сведениям патриарха, на развитие инженерной инфраструктуры на Соловках государство направило более 130 миллионов рублей.

"Из федерального бюджета были выделены средства в размере 133 миллионов рублей, речь идет о налаживании инженерной инфраструктуры на территории архипелага. Эти 133 миллиона предполагались на реконструкцию системы водоснабжения, однако деньги не освоены. Равным образом не завершена работа по налаживанию системы канализации на архипелаге", — сказал патриарх.

Он задался вопросом, "почему так произошло", который адресовал губернатору Архангельской области Игорю Орлову.

Также, по словам предстоятеля РПЦ, "до настоящего времени не определен вариант энергоснабжения Соловков" и "по-прежнему остается нерешенной проблема дорожной сети", ремонта дорог.

Кроме того, важной является проблема строительства на Соловках. "Убежден, что строительство новых объектов и реконструкция существующих зданий не должны привести к утрате архитектурного облика архипелага", — сказал патриарх, добавив, что поддерживает проведение в каждом конкретном случае процедуры согласования нового строительства с комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вместе с тем он отметил, что его "беспокоит затягивание сроков строительства объектов".

Соловецкий архипелаг расположен в западной части Белого моря, состоит из шести островов общей площадью более 300 квадратных километров. В XV веке на Соловках был создан Соловецкий монастырь — крупнейший на Русском Севере. Также здесь расположены несколько церквей XVI-XIX веков. Архипелаг в 1992 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995 — в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. В апреле 2018 года президент РФ Владимир Путин распорядился создать Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.