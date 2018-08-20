Патриарх: силовики до конца года завершат проверку по реставрации Соловков

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов подключились к изучению "вопросов реставрационной деятельности" на Соловках и до конца года должны завершить проверочные мероприятия, сообщил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря.

"Вопросы реставрационной деятельности на Соловках традиционно занимают важное место в нашей повестке. <…> Проверка контрольного управления администрации президента продолжилась работой правоохранительных органов, которая завершится только к концу года. Понятно, что это обстоятельство не способствует высоким темпам работ", — сказал патриарх.

В феврале этого года некоторые СМИ сообщили о том, что Следственный комитет России начал проверку расходования выделенных на реставрацию объектов Соловецкого архипелага бюджетных средств, в самом ведомстве об этом не сообщали.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин распорядился создать Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Его работу возглавил директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков.

Соловецкий архипелаг расположен в западной части Белого моря, состоит из шести островов общей площадью более 300 квадратных километров. В XV веке на Соловках был создан Соловецкий монастырь — крупнейший на Русском Севере. Также здесь расположены несколько церквей XVI-XIX веков. Архипелаг в 1992 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995-м — в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.