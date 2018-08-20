Россияне во время хаджа используют "паспорт паломника" по аналогии с Fan ID

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Для российских паломников, которые совершают хадж в этом году, разработали специальный паспорт по аналогии с применявшимся на чемпионате мира по футболу Fan ID, Саудовская Аравия уже заинтересовалась разработкой, сообщил журналистам зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

"В этом году наши российские паломники разработали "паспорт паломника", который содержит всю информацию. И в этом году его используют в качестве апробации, чтобы показать эффективность его использования. Потому что, например, без знания английского или арабского языка человек может потеряться. Как раз для таких ситуаций паспорт разработан", — сказал Аббясов

Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии заинтересовалось российской разработкой, власти королевства, "возможно, будут использовать его в последующие годы" уже на повсеместном уровне, заявил Аббясов.

В этом году на хадж прибыли 22,5 тысячи россиян из более чем 60 регионов страны. Всего для совершения обрядов хаджа в Саудовскую Аравию поехали несколько миллионов мусульман.

Хадж является одним из столпов мусульманской веры, которая наказывает каждому мусульманину совершить паломничество в Мекку хотя бы раз в жизни.