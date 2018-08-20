Первый семейный центр открылся в Ташкентской епархии РПЦ

ТАШКЕНТ, 20 авг — РИА Новости. Центр по поддержке семьи и семейных ценностей открылся при Свято-Троицком Никольском женском монастыре Ташкента, он стал первым подобным центром, организованным Русской православной церковью (РПЦ) на территории Узбекистана, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Ташкентской и Узбекистанской епархии РПЦ.

"Центр по поддержке семьи и семейных ценностей "Виноградная лоза" открылся в минувшие выходные при Свято-Троицком Никольском женском монастыре Ташкента. Впервые подобный масштабный проект реализуется в Ташкентской и Узбекистанской епархии", — уточнил представитель епархии. По данным пресс-службы, создатели и участники проекта изучили опыт работы подобных центров РПЦ в России, в частности центр защиты материнства "Умиление" в Казани.

Центр, действующий на условиях благотворительности, будет проводить консультации для молодых родителей и молодоженов, готовящихся к венчанию, оказывать психологическую и юридическую помощь в противодействии семейному и бытовому насилию, организовывать сбор одежды и продуктов питания для нуждающихся. В перспективе на базе центра планируется открыть приют для молодых матерей, столкнувшихся с различными семейными проблемами.

"Глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий на открытии центра отметил его актуальность в современном обществе, а также важность и необходимость сохранения традиционных семейных ценностей", — сообщили в пресс-службе епархии.

Ташкентская епархия объединяет приходы и монастыри РПЦ на территории Узбекистана. Из состава Ташкентской епархии в 2007 году выделено Патриаршее благочиние приходов РПЦ в Туркмении, а в 2011 году — Бишкекская и Душанбинская епархии. Все они объединены в Среднеазиатский митрополичий округ, главой которого назначен митрополит Ташкентский и Узбекистанский. В республике сегодня действует 37 приходов РПЦ, работают три православных монастыря.