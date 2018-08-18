Патриарх Кирилл отметил позитивные изменения в жизни Ненецкого округа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Никольском храме в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Никольском храме в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе поездки по северным епархиям Русской православной церкви встретился с верующими Нарьян-Мара, выразил надежду на скорое завершение строительства Арктического собора и похвалил благоустройство столицы НАО.

"Нарьян-Мар порадовал меня красотой зданий, он не производит никакого гнетущего впечатления. Еще несколько лет назад все было совершенно иначе, по крайней мере, мне так представилось на фотографиях", — сказал патриарх в своей проповеди после богослужения.

По его словам, посетив все северные области от Сахалина до Мурманска, он увидел, что жизнь Русского Севера изменилась к лучшему. Предстоятель РПЦ выразил надежду, что регион больше никогда не будет восприниматься в сознании людей как место, "где лучше бы и не жить".

"Везде сложно, но трудности — не вокруг нас, а в нашем сознании. В Нарьян-Маре можно жить, служить церкви, служить отечеству с радостью", — отметил патриарх Кирилл.

Он также призвал руководителей всех уровней "не стесняться молитвы при подчиненных". "Сегодня так часто происходит, нередко люди стесняются помолиться, особенно начальники в присутствии подчиненных. До сих пор не могу понять почему. Стесняться надо другого, не молитвы. Молиться нужно, невзирая на то, простой ты человек или во власти сущий", — считает первоиерарх Русской церкви.

В заключение он выразил надежду, что Арктический собор, строительство которого началось в 2015 году, будет достроен в ближайшее время. Храм должен стать памятником всем первопроходцам Русского Севера.

После Нарьян-Мара патриарх отправится в Великий Устюг (Вологодская область), где совершит всенощное бдение в канун большого церковного праздника — Преображения Господня. В сам день Преображения, 19 августа, патриарх Кирилл возглавит литургию в городе Котлас (Архангельская область). 20 августа патриарх проведет заседание попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря. В день памяти его основателей — Зосимы и Савватия Соловецких — 21 августа он совершит на Соловках праздничную литургию.