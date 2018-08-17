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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

На Новой Земле патриарх Кирилл призвал укреплять веру и патриотизм

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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фотоПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БЕЛУШЬЯ ГУБА (Новая Земля), 17 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на Новой Земле призвал строить новые храмы и укреплять веру, которая, по его словам, делает человека мужественным, верным долгу и счастливым.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл впервые прилетел на Новую Землю
"Понятие долга — это нематериальное понятие, его нельзя измерить зарплатой и описать в категориях дисциплины. Долг — это внутреннее нравственное чувство. Исполнение долга находится в прямой зависимости от нравственного состояния человека. Вера в Господа призвана укреплять это нравственное измерение человеческой личности. Чем крепче вера, тем человек сильнее, мужественнее, тем больше верен тому долгу, который он исполняет", — сказал патриарх после молебна в Никольском храме поселка Белушья Губа.

На патриаршее богослужение собралось несколько сотен человек — военнослужащие, строители, ученые и другие жители Новой Земли, куда предстоятель РПЦ прилетел впервые за всю историю.

По его словам, ни материальные средства, ни военная мощь не способны по настоящему уберечь страну и тем более изменить жизнь народа к лучшему. "Все, что с нами происходит, и хорошего и плохого, происходит от человеческого сердца. Если люди, занимающиеся политикой, этого не понимают, то они совершают огромную ошибку", — отметил патриарх. Он напомнил, как в Великую Отечественную войну "наши воины успешно отбивали намного превосходящего противника не потому, что использовали какое-то особенное разрушительное оружие, а потому что они духовно были сильнее и готовы были пожертвовать своей жизнью, исполняя свой долг".

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает великое освящение храма Федоровской иконы Божией матери в рамках мероприятий, посвященных 100-летию расстрела царской семьи
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл освятил мед и призвал молиться о суверенитете России
Без духовно-нравственных изменений невозможно, по словам патриарха, и обретение счастья. "Поэтому мы строим храмы по лицу всей земли и призываем хранить веру православную, иметь в ней опору для своего мироощущения, целеполагания и практической деятельности… Любовь к Родине — это основа патриотического долга каждого гражданина", — сказал патриарх.

Новая Земля, подчеркнул патриарх, это отдельный край в Ледовитом океане, который имеет большое значение для всего нашего отечества. "Это наше Северное порубежье, место, которое призвано защищать отечество с севера. Кроме того, эта земля, несмотря на свою пустынность, богатейший край… И сегодня радостно видеть комфортабельные жилища, молодых людей, которые здесь служат родине, высокого уровня специалистов", — добавил патриарх.

В поездке по Новой Земле предстоятеля РПЦ сопровождают полпред президента в Северо-Западном округе Александр Беглов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

На аэродроме "Рогачево" предстоятеля Русской православной церкви встретили епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов, начальник Центрального полигона РФ, полковник Андрей Синицын.

Деревянный храм великомученика Георгия Победоносца XVII века. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Коломенское"
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С архипелага Новая Земля патриарх Кирилл начинает пятидневную поездку по ряду северных епархий — Нарьян-Марской, Великоустюжской и Котласской, в завершение визита на Крайний Север он посетит Соловецкий монастырь.

В Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) предстоятель РПЦ прибудет сразу с Новой Земли, 17 августа, и ознакомится с ходом строительства Арктического собора.

В программе северной поездки также литургия 18 августа в Нарьян-Маре. В тот же день, 18 августа, предстоятель посетит Великий Устюг (Вологодская область), где совершит всенощное бдение в канун большого церковного праздника — Преображения Господня. В сам день Преображения, 19 августа, патриарх Кирилл возглавит литургию в городе Котлас (Архангельская область). А 20 августа предстоятель Церкви проведет заседание попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря. В день памяти его основателей — Зосимы и Савватия Соловецких — 21 августа патриарх Кирилл совершит на Соловках праздничную литургию.

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